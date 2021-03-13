Що подарувати тим, хто не уявляє свого життя без фітнесу
У вашому житті точно є люди, які люблять виконувати фізичні вправи й постійно займаються фітнесом. Якщо ви хочете обрати для них подарунок, але не знаєте, що краще придбати, скористайтеся нашою добіркою.
Джерело:24 канал
Ми пропонуємо обрати універсальний сюрприз, який оцінить будь-яка любителька фізичних навантажень. Ці речі практичні та корисні, тому ви точно вгадаєте з подарунком.
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1. Набір еластичних стрічок для спорту
Фото kazanexpress
2. Оригінальна скакалка
Фото amazon
3. Спеціальні рукавиці для занять спортом
Фото essence
4. 2 в 1 гиря з гантелею
Фото buzzfeed
5. Якісне спортивне взуття
Фото 1zoom
6. Спеціальний килимок для фітнесу
Фото cosmo
7. Набір одягу для занять спортом
Фото izi
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8. Бездротові навушники
Фото zastavki
9. Набір гантелей
Фото buzzfeed
10. Настінні полиці або стелажі для спортивного інвентарю
Фото amazon
11. Спортивна сумка
Фото 123sumki
12. Пляшка для води
Фото lavbottle
13. Фітнес-браслет
Фото 3dnews
14. Масажний ролик
Фото veliki
15. Фітнес-щоденник
Фото pishi-stiray
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