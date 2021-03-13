У вашому житті точно є люди, які люблять виконувати фізичні вправи й постійно займаються фітнесом. Якщо ви хочете обрати для них подарунок, але не знаєте, що краще придбати, скористайтеся нашою добіркою.

Ми пропонуємо обрати універсальний сюрприз, який оцінить будь-яка любителька фізичних навантажень. Ці речі практичні та корисні, тому ви точно вгадаєте з подарунком. Читайте також: Що подарувати людині, яка не випускає ґаджети з рук: 15 оригінальних ідей 1. Набір еластичних стрічок для спорту Фото kazanexpress 2. Оригінальна скакалка Фото amazon 3. Спеціальні рукавиці для занять спортом Фото essence 4. 2 в 1 гиря з гантелею Фото buzzfeed 5. Якісне спортивне взуття Фото 1zoom 6. Спеціальний килимок для фітнесу Фото cosmo 7. Набір одягу для занять спортом Фото izi Цікаво: Що подарувати тому, хто фанатіє від "Зоряних війн" 8. Бездротові навушники Фото zastavki 9. Набір гантелей Фото buzzfeed 10. Настінні полиці або стелажі для спортивного інвентарю Фото amazon 11. Спортивна сумка Фото 123sumki 12. Пляшка для води Фото lavbottle 13. Фітнес-браслет Фото 3dnews 14. Масажний ролик Фото veliki 15. Фітнес-щоденник Фото pishi-stiray