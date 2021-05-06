Що подарувати коханій на день народження: 8 безпрограшних ідей

Дібрати подарунок, якому зрадіє кохана, – задача з кількома невідомими. Чоловікові складно вгадати, на що цього разу чекає його прекрасна половинка. Тож як не розчарувати іменинницю?

Ми дамо вам декілька універсальних порад, які допоможуть не розчарувати вашу кохану.

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Обираючи подарунок жінці на день народження, потрібно враховувати її інтереси, хобі та прислухатися до її слів (а частіше натяків). Насправді часто вони самі нам підказують, якого подарунка вони чекають. Тому потрібно вміти слухати свою кохану. Якщо ж не було жодних натяків, тоді доведеться включати фантазію. Тут важливо враховувати характер і звички жінки.

Здивувати та порадувати дівчину – це головне завдання подарунка. Разом з тим, цінуватиметься і практичність, довговічність. Даруйте якісні та красиві речі, адже ваш подарунок – це прояв вашої уваги та поваги до коханої.

Що варто подарувати жінці на день народження

Важливо враховувати смаки вашої другої половинки. Постарайтеся помічати, на які речі вона реагує емоційно і з захопленням, а які навпаки викликають негатив.

Парфуми або косметика



Подарунок, який порадує вашу кохану / Фото unsplash

Майже будь-яка жінка зрадіє, отримавши улюблені парфуми або набір кремів, про які давно мріяла. Потрібно знати все: яким ароматам вона віддає перевагу, який у неї тип шкіри, чим вона найчастіше користується, які відтінки їй підходять (якщо мова йде про декоративну косметику).

Якщо ж можливості отримати відповіді від коханої немає, то можна піти іншим шляхом. Подаруйте сертифікат на покупку косметики або в спа-салон. Так вона зможе сама підібрати ідеальні засоби для себе і буде безмежно вдячна.

Прикраси



Від такого подарунку ваша жінка буде в захваті / Фото unsplash

Незалежно від стилю та способу життя майже кожна жінка буде в захваті, коли отримає прикрасу від коханого. Але враховуйте, які саме прикраси носить ваша кохана. Буде ніяково, якщо ви подаруєте сережки, а у неї навіть не проколоті вуха.

Більшість жінок віддає перевагу масивним та яскравим прикрасам або ніжним і мінімалістичним. Щоб дійсно порадувати другу половинку подарунком, потрібно знати деякі деталі.

У деяких жінок певні види металів викликають алергію. Щоб не помилитися, вибирайте вироби з дорогоцінних металів або натуральних матеріалів. До того ж вироби зі срібла коштують недорого, але виглядають набагато краще, ніж пластикова біжутерія.

Красива білизна



Такий подарунок додасть романтики вашим стосункам / Фото unsplash

Якщо ви наважилися на такий подарунок, то потрібно точно дізнатися розмір спідньої білизни, яким кольорам та моделям вона надає перевагу.

Неправильно підібраний розмір може раптово перерости у сварку. Якщо вона носить другий розмір, а ви купили перший, то вас чекає ураган.

Та й не всі жінки люблять, коли їм дарують спідню білизну. Так що така ідея також має своїм мінуси.

Лампа для селфі з підсвічуванням

Чудовий подарунок для коханої / Фото pehels

Якщо ваша половинка любить "зависати" в інстаграмі, веде блог, і тим більше – має стосунок до індустрії краси, відмінним подарунком стане лампа – лампа у вигляді кільця з розміщеними по периметру світлодіодами, встановлюється на штатив-триногу. Використовується для створення красивих фото на телефон або фотоапарат.

Електроскутер – для активних жінок



Подарунок, який додасть мобільності вашій коханій / Фото pexels

Електроскутер – це чудовий варіант подарунка на день народження жінці, якщо вона веде активний спосіб життя. Ці "дволапі" вже давно мають попит не тільки серед прихильників екологічного способу життя, а й містян, яким набридло використовувати свій час на затори, переходи та пересадки. Треба всього лише подбати про заряд такого типу скутера і навчити кохану стежити за дорожньо-транспортним рухом.

Враження від нової подорожі



Подарунок, який додасть позитивних емоцій коханій / Фото unsplash

Подорож – дуже солідний, стильний і яскравий подарунок, який свідчить про особливе ставлення дарувальника до одержувача подарунка і підкреслює, наскільки високо цінуються відносини та наскільки велике бажання зміцнити їх ще більше. Тут Ви можете бути на 100% впевнені в точному попаданні в ціль! Що може бути краще, ніж відкриття нових горизонтів і підкорення нових вершин? Подорожі нам дарують позитивні емоції і яскраві враження, які залишаються з нами на все життя!

Портативний принтер, що дозволяє миттєво друкувати фото з телефона



Подарунок, який допоможе звільнити місце у вашому смартфоні / Фото unsplash

Подарунок для тих, кому набридло гортати стрічки цифрових фотогалерей. Портативний принтер дозволить оперативно розібратися з проблемою пам’яті телефона.

До принтера можна під'єднати одразу кілька мобільних пристроїв, аби разом з коханою можна було надрукувати фото; персоналізований світлодіодний індикатор показує, чия світлина друкується. Завдяки Bluetooth 5.0 і сплячому режиму принтер залишається підключеним, навіть коли не використовується, та готовий до друку у будь-яку хвилину, не розряджаючи батарею.

Подарунок своїми руками



Подарунок, який ваша кохана неодмінно оцінить / Фото pexels

Якщо ви майстер на всі руки та хочете подарувати подарунок, зроблений власними руками, – вона неодмінно оцінить такий жест. Такий подарунок бюджетний, креативний і оригінальний відразу. Потрібно лише докласти трохи зусиль і продумати всі деталі.

Але важливо піднести його так, щоб вона не подумала, що ви зробили його лише в спробі заощадити гроші. Приділіть увагу деталям, щоб вона бачила, що ви дійсно доклали зусиль і витратили час на створення сюрпризу.

Якщо ви любите музику – напишіть їй пісню. Можна заздалегідь домовитися з одним з вуличних музикантів. І під час прогулянки раптово взяти у нього гітару і виконати свою пісню. Друга половинка отримає незабутні враження. Можливо, для неї це стане кращим днем народження.

Якщо захоплюєтеся малюванням – намалюйте портрет. А якщо вмієте робити меблі та декор для дому, то створіть щось незвичайне та оригінальне.

Чого не варто дарувати коханій на день народження

Деякі подарунки краще не дарувати в принципі, якщо ваша друга половинка прямо не сказала, що хоче отримати це на день народження.

Побутова техніка і госптовари

Багато сучасних жінок сприймуть це в докір. Перед їх очима буде фраза "місце жінки на кухні", і замість обіймів і подяки ви отримаєте потік агресії. Подібні подарунки доречні тільки в тому випадку, якщо ваша кохана захоплюється кулінарією і за власним бажанням готова проводити години на кухні. Тоді негайно вирушайте в спеціалізований магазин.

Подарунки, які вказують на недоліки

Навіть якщо у вас світлі наміри, ви всього лише хочете допомогти та порадувати другу половинку, не потрібно так ризикувати. Крем від целюліту, абонемент у фітнес-клуб вона сприйме як грубий натяк.

Символічні подарунки-дрібнички

Непотрібні брилки, статуетки, магнітики, куплені в підземному переході, – навряд чи стануть тим, що може порадувати кохану. В її очах це буде виглядати так, ніби ви вирішили заощадити, а вона вам байдужа.

Якщо у вас зовсім немає часу, то зайдіть у квітковий магазин і зберіть букет з її улюблених квітів. Так роблять багато чоловіків, які хочуть зробити приємне, але не мають можливості купити подарунок.

Наостанок зазначимо – що б ви не подарували, головне, щоб це було від щирого серця і з любов'ю!