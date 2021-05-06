Мы дадим вам несколько универсальных советов, которые помогут не разочаровать вашу любимую.

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Выбирая подарок женщине на день рождения, нужно учитывать ее интересы, хобби и прислушиваться к ее словам (а чаще намеков). На практике часто они сами нам подсказывают, которого подарка они ждут. Поэтому нужно уметь слушать свою любимую. Если же не было никаких намеков, тогда придется включать фантазию. Здесь важно учитывать характер и привычки женщины.

Удивить и порадовать девушку – это главная задача подарка. Вместе с тем будет цениться практичность и долговечность. Качественные и красивые вещи – это проявление вашего внимания и уважения к любимой.

Что стоит подарить женщине на день рождения

Важно учитывать вкусы вашей второй половинки. Постарайтесь замечать, на какие вещи она реагирует эмоционально и с восторгом, а какие наоборот вызывают негатив.

Духи или косметика



Подарок, который порадует вашу любимую / Фото unsplash

Почти любая женщина обрадуется, получив любимые духи или набор кремов, о которых давно мечтала. Нужно знать все: какой аромат она предпочитает, какой у нее тип кожи, чем она чаще всего пользуется, какие оттенки ей подходят (если речь идет о декоративной косметике). Если же возможности получить ответы от любимой нет, то можно пойти другим путем. Подарите сертификат на покупку косметики или в спа-салон. Так она сможет сама подобрать идеальные средства для себя и будет безмерно благодарна. Украшения



От такого подарка ваша жена будет в восторге / Фото unsplash

Независимо от стиля и образа жизни почти каждая женщина будет в восторге, когда получит украшение от любимого. Но учитывайте, какие именно украшения носит ваша любимая. Будет неловко, если вы подарите серьги, а у нее даже не проколоты уши.

Большинство женщин предпочитает массивные и яркие украшения или нежные и минималистичные. Чтобы действительно порадовать вторую половинку подарком, нужно знать некоторые детали.

У некоторых женщин определенные виды металлов вызывают аллергию. Чтобы не ошибиться, выбирайте изделия из драгоценных металлов или натуральных материалов. К тому же изделия из серебра стоят недорого, но выглядят гораздо лучше, чем пластиковая бижутерия.

Красивое белье



Такой подарок придаст романтики вашим отношениям / Фото unsplash

Если вы решились на такой подарок, то нужно точно узнать размер нижнего белья, которые цветы и модели она предпочитает.

Неправильно подобранный размер может внезапно перерасти в ссору. Если она носит другой размер, а вы купили первый, то вас ждет ураган.

Да и не все женщины любят, когда им дарят нижнее белье. Так что такая идея имеет своим минусы.

Лампа для селфи с подсветкой



Отличный подарок для любимой / Фото pehels

Если ваша половинка любит "зависать" в инстаграме, ведет блог, и тем более – имеет отношение к индустрии красоты, отличным подарком станет лампа – лампа в виде кольца с размещенными по периметру светодиодами, устанавливается на штатив-треногу. Используется для создания красивых фото на телефон или фотоаппарат.

Электроскутер – для активных женщин



Подарок, который придаст мобильности вашей любимой / Фото pexels

Электроскутер – это отличный вариант подарка на день рождения женщине, если она ведет активный образ жизни. Эти "дволапы" уже давно пользуются спросом не только среди сторонников экологического образа жизни, но и горожан, которым надоело использовать свое время на пробки, переходы и пересадки. Надо всего лишь позаботиться о заряде такого типа скутера и научить любимую следить за дорожно-транспортным движением.

Впечатления от нового путешествия



Подарок, который добавит положительных эмоций любимой / Фото unsplash

Путешествие – очень солидный, стильный и яркий подарок, свидетельствующий об особом отношении дарителя к получателю подарка и подчеркивает, насколько высоко ценятся отношения и насколько велико желание укрепить их еще больше. Здесь Вы можете быть на 100% уверены в точном попадании в цель! Что может быть лучше, чем открытие новых горизонтов и покорение новых вершин? Путешествия нам дарят положительные эмоции и яркие впечатления, которые остаются с нами на всю жизнь!

Портативный принтер позволяет мгновенно печатать фото с телефона



Подарок, который поможет освободить место в вашем смартфоне / Фото unsplash

Подарок для тех, кому надоело листать ленты цифровых фотогалерей. Портативный принтер позволит оперативно разобраться с проблемой памяти телефона.

Принтер можно подключить сразу к нескольким мобильным устройствам, чтобы вместе с любимой можно было напечатать фото; персонализированный светодиодный индикатор показывает, чья фотография печатается. Благодаря Bluetooth 5.0 и спящем режиме принтер остается подключенным, даже когда не используется, и готов к печати в любую минуту, и не разряжая батарею.

Подарок своими руками



Подарок, который ваша любимая непременно оценит / Фото pexels

Если вы мастер на все руки и хотите вручить подарок, сделанный собственными руками, – она ​​непременно оценит такой жест. Такой подарок бюджетный, творческий и оригинальный сразу. Нужно только приложить немного усилий и продумать все детали.

Но важно преподнести его так, чтобы она не подумала, что вы сделали его только в попытке сэкономить деньги. Уделите внимание деталям, чтобы она видела, что вы действительно делали все и потратили время на создание сюрприза.

Если вы любите музыку – напишите ей песню. Можно заранее договориться с одним из уличных музыкантов. И во время прогулки внезапно взять у него гитару и исполнить свою песню. Вторая половинка получит незабываемые впечатления. Возможно, для нее это станет лучшим днем ​​рождения.

Если увлекаетесь рисованием – нарисуйте портрет. А если умеете делать мебель и декор для дома, то создайте что-то необычное и оригинальное.

Чего не стоит дарить любимой на день рождения

Некоторые подарки лучше не дарить в принципе, если ваша вторая половинка прямо не сказала, что хочет получить это на день рождения.

Бытовая техника и хозтовары

Многие современные женщины воспринимают это в упрек. Перед их глазами будет фраза "место женщины на кухне", и вместо объятий и благодарности вы получите поток агрессии. Подобные подарки уместны только в том случае, если ваша любимая увлекается кулинарией и по собственному желанию готова проводить часы на кухне. Тогда немедленно отправляйтесь в специализированный магазин.

Подарки, которые указывают на недостатки

Даже если у вас светлые намерения, вы всего лишь хотите помочь и порадовать вторую половинку, не нужно так рисковать. Крем от целлюлита, абонемент в фитнес-клуб она воспримет как грубый намек.

Символические подарки-безделушки

Ненужные статуэтки, магнитики, купленные в подземном переходе, – вряд ли станут тем, что может порадовать любимую. В ее глазах это будет выглядеть так, будто вы решили сэкономить, а она вам безразлична.

Если у вас совсем нет времени, то зайдите в цветочный магазин и соберите букет из ее любимых цветов. Так делают многие мужчины, которые хотят сделать приятное, но не имеют возможности купить подарок.

Напоследок отметим – что бы вы ни подарили, главное, чтобы это было от души и с любовью!