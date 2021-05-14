Подбайте про безпеку та здоров'я: посуд та їжа, які не можна нагрівати в мікрохвильовці

Увірвавшись до нашого життя, мікрохвильові печі спростили нам багато процесів на кухні. Тож сьогодні це – незамінна нехніка для кожної сім'ї. У мікрохвильовці можна швидко розігріти страви, приготувати яйця пашот чи навіть кекси.

Однак усе це потрібно робити правильно. Одна похибка – і ви не лише зіпсуєте страву, а й завдасте шкоди своєму здоров'ю. Розповідаємо, які продукти, посуд та інше кухонне приладдя ні в якому разі не можна відправляти до мікрохвильовки.

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Металевий посуд

Жодні металеві ємності (посуд, консервні бляшанки) не можна використовувати для нагрівання страв у мікрохвильовці. Метал не пропускає хвилі, а відбиває їх. Через це з'являються іскри, які можуть спричинити загоряння.

Не використовуйте металевий посуд для нагрівання їжі у мікрохвильовці / Фото Foroom

Одноразові контейнери

Сюди належать усі одноразові контейнери, в яких ви купуєте їжу на виніс, стаканчики, баночки від йогурту тощо. Такий посуд не призначений для нагрівання в мікрохвильовці, тому він просто може розплавитися. Навіть якщо цього не станеться, під час нагрівання з пластику виділяються шкідливі для здоров'я хімічні речовини.

Одноразові контейнери під час нагрівання можуть виділяти шкідливі речовини / Фото Inferrapack

Кришталевий посуд

У складі таких виробів є метал, а він протипоказаний для використання у мікрохвильовці.

Алюмінієва фольга

Фольгу використовують для того, щоб блокувати дію мікрохвиль, тому нерозумно використовувати її для розігрівання страв. У мікрохвильовці через фольгу спочатку будуть з'являтися іскри, а згодом і взагалі відбудеться займання.

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Паперові пакети

Більшість паперових пакетів містять фарбу, клей та інші допоміжні матеріали, які при нагріванні можуть виділяти шкідливі речовини. Окрім цього, пакет взагалі може просто загорітися.

Виноград

Багато людей люблять експериментувати й відправляють у мікрохвильовку виноград для отримання родзинок. Цього не станеться. Виноград просто загориться.

Завдяки мікрохвильовці ви не перетворите виноград у родзинки / Фото Agronomu

Яйця

Не можна розігрівати чи тим більше готувати яйця у шкарлупі. Під час нагрівання у мікрохвильовці вони просто розірвуться.

Гострий перець

Не можна нагрівати сам перець або страви з ним, адже цей продукт містить капсаїцин, який і додає гостроти перцю. Під час нагрівання капсаїцин випаровується, тому вдихнувши таке повітря можна мати результат, як від перцевого балончика.

Не можна розігрівати у мікрохвильовці червоний перець / Фото Mamabag