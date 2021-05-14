Однако все это нужно делать правильно. Один неверный шаг – и вы не только испортите блюдо, но и повредите своему здоровью. Рассказываем, какие продукты, посуду и прочие кухонные принадлежности ни в коем случае нельзя отправлять в микроволновку.

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Металлическая посуда

Никакие металлические емкости (посуду, консервные банки) нельзя использовать для нагрева блюд в микроволновке. Металл не пропускает волны, а отражает их. Из-за этого появляются искры, которые могут привести к возгоранию.

Не используйте металлическую посуду для нагрева пищи в микроволновке / Фото Foroom

Одноразовые контейнеры

Сюда относятся все одноразовые контейнеры, в которых вы покупаете еду на вынос, стаканчики, баночки от йогурта и тому подобное. Такая посуда не предназначена для нагрева в микроволновке, поэтому она просто может расплавиться. Даже если этого не произойдет, при нагревании из пластика выделяются вредные для здоровья химические вещества.

Одноразовые контейнеры во время нагрева могут выделять вредные вещества / Фото Inferrapack

Хрустальная посуда

В составе таких изделий есть металл, а он противопоказан для использования в микроволновке.

Алюминиевая фольга

Фольгу используют для того чтобы блокировать действие микроволн, поэтому глупо использовать ее для разогрева блюд. В микроволновке через фольгу сначала будут появляться искры, а затем и вообще будет возгорание.

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Бумажные пакеты

Большинство бумажных пакетов содержат краску, клей и другие вспомогательные материалы, которые при нагревании могут выделять вредные вещества. Кроме этого, пакет вообще может просто загореться.

Виноград

Многие люди любят экспериментировать и отправляют в микроволновку виноград для получения изюма. Этого не произойдет. Виноград просто загорится.

Благодаря микроволновке вы не превратите виноград в изюм / Фото Agronomu

Яйца

Нельзя разогревать или тем более готовить яйца в скорлупе. При нагревании в микроволновке они просто разорвутся.

Острый перец

Нельзя нагревать сам перец или блюда с ним, ведь этот продукт содержит капсаицин, который и придает остроты перцу. При нагревании капсаицин испаряется, поэтому вдохнув такой воздух можно иметь результат, как от перечного баллончика.

Нельзя разогревать в микроволновке красный перец / Фото Mamabag