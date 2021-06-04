Ми пропонуємо вам переглянути список антиподарунків. Завдяки йому ви зможете уникнути покупки непотрібних та безглуздих презентів.

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1. Талісмани та обереги

Те, що ви маєте свої погляди на певні речі, не означає, що молодята погоджуються з вами. Саме тому покупка різних талісманів та оберегів швидше за все просто здивує наречених. Такі подарунки можуть бути неоцінені й сприйняті неоднозначно.

Обереги й талісмани – невдалий подарунок на весілля / Фото Livemaster

2. Побутові прилади чи кухонний інвентар

Покупка побутових приладів для подарунка може стати поганою ідеєю. По-перше, ви не можете бути впевнені в тому, що хтось із родичів не захоче купувати кавоварку, пило смок чи тостер. По-друге, купивши класний прилад, ви можете прогадати, адже є велика ймовірність того, що в пари вже ця річ може бути. По-третє, якщо для пари й потрібна якась річ, у 90% випадків молодята прагнуть обирати ті варіанти, які їм найбільш підійдуть. А ви в цьому випадку можете прогадати з вибором.

Побутова техніка – не найкращий варіант для подарунка / Фото Thepresents

3. Постільна білизна та рушники

Універсальні та безпрограшні, на перший погляд, подарунки також краще не купувати для молодят. Усе це справа смаку. Кожна людина має свої вподобання. Саме тому є велика ймовірність, що тканина, фасон чи дизайн цих подарунків не сподобається нареченим.

Не купуйте рушники для подарунка молодятам / Фото Dekor-tekstil

4. Весільні сувеніри

В онлайн-магазинах, на ринках та барахолках є надзвичайно велика кількість різноманітних весільних сувенірів: смішні, кумедні, насторожуючі й абсолютно безглузді. Невже ви справді думаєте, що молодята зрадіють такому сюрпризу? – Хіба що, якщо це смішне доповнення до основного вартісного подарунка.

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5. Домашні тварини

Усі тваринки – це прекрасно. Але обов’язково враховуйте побажання молодят. Не всі хочуть мати тварин, а навіть ті, що хочуть не завжди мають можливості піклуватися та брати на себе відповідальність за домашнього улюбленця.

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6. Подарунок для однієї людини

Незалежно від того, чи ви друг нареченого, чи сестра нареченої, обирайте подарунок для пари. Так, класно отримати круту дошку для серфінгу або каблучку з діамантом. Але чи доречно це на весіллі? Обравши презент для одного з подружжя, ви можете образити партнера чи партнерку.

Обирайте подарунок, який сподобається і нареченому, і нареченій / Фото Kobieta

7. Біблія, ікони чи інша релігійна атрибутика

Не всі молодята оцінять такі подарунки. Біблію даруйте лише тоді, коли впевнені, що наречені будуть її читати. Ікони також сумнівний подарунок, адже молодята можуть уже мати певні варіанти, тому просто не знатимуть, де їх розміщувати.

8. Декоративні речі для інтер'єру

Такі речі краще не купувати, адже дуже легко обрати варіант, який або не сподобається, або не підійде по дизайну у квартиру. Навіть обираючи банальну ключницю можна купити варіант, який лише псувати дизайн коридору.

Обираючи декоративні подарунки, можете не вгадати з дизайном / Фото Luckclub

9. Подарунки, пов'язані з дітьми

Ви можете бути впевнені в тому, що даруєте безневинні милі презенти парі, яка мріє про дітей. Але, по перше, наречені можуть не хотіти дітей. По-друге, вони не планували народжувати найближчим часом. По-третє, вірять у різні прикмети стосовно передчасних подарунків для діток.

10. Подорож на медовий місяць

Це недоречний подарунок, адже молодята за бажанням самі оберуть собі найбільш вдалі дати та місце відпочинку. На обраний вами час наречені можуть мати свої плани, тому подарунок просто буде зіпсований, а ви витратите лише кошти та свій час.

Не купуйте в подарунок квитки у подорож / Фото Aviabiletkiev