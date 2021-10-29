Пізній перекус: що можна з'їсти перед сном, якщо дуже захотілося

Усі знають, що вкрай небажано перед сном ситно їсти, але навряд чи на світі знайдеться така людина, яка хоча б раз та й пізно не вечеряла. У цьому немає нічого "кримінального", лише варто знати, які продукти обирати для нічного перекусу.

Жоден прийом їжі не оточений такою кількістю стереотипів, як вечеря. Сподіваємось, ви теж викинули з голови головний міф, що після 18 години їсти не можна. Тому якщо ближче до ночі у вас прокидається голод, який попри здоровий глузд і дотримання дієти жене до холодильника, не варто себе стримувати. Спеціально для таких випадків нутриціологиня Оля Усенко підготувала перелік продуктів, які підійдуть для пізнього перекусу та розповіла, які інгредієнти краще у нього не включати.

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Варіанти для пізньої вечері

Якщо усі необхідні калорії впродовж дня ви отримали, а голод все одно мучить? Тоді ловіть ідеї для легкого перекусу перед сном:

Яєчня білкова з овочами: 1 жовток + 4 білки + 150 грамів заморожених овочів.

Запечена нежирна риба та овочевий салат.

Куряче філе з овочами.

Салат з морепродуктами (100 грамів у готовому вигляді) та відвареним яйцем.

Що краще не їсти перед сном

Твердий сир;

Домашній сир;

Йогурт;

Вершки;

Різні соуси;

Жирні сорти риби та м'яса;

Сухофрукти;

Усілякі гарніри.

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Якщо пізня вечеря – то тільки з низькокалорійних продуктів / Фото pinterest

Текст публікації Олі Усенко:

Варіанти їжі на пізню вечерю. Сидиш ти така, а на годиннику 21:00 і відчуваєш голод, що робити? Їсти чи не їсти?

Голод увечері може бути через низку причин, якщо не брати нюанси зі здоров'ям, звичку і від нудьги, то бувають ще:

стрес та нерви протягом дня

багато кроків протягом дня і як наслідок витрата додаткових калорій

сильно затратне по енергії тренування

мало сну напередодні

накопичена втома

ПМС чи овуляція

пропуск прийому їжі протягом дня

депресивний стан

дефіцити за вітамінами та мікроелементами.. причин може бути більше, але це основні.

Що робити?

Зазвичай усі необхідні калорії протягом дня були з'їдені, а голод все одно мучить.

Яєчня білкова з овочами: 1 жовток + 4 білки + овочі заморожені 150 г

Запечена нежирна риба та овочевий салат

Куряча грудка з овочами

Салат з морепродуктами (100 г у готовому вигляді) та відвареним яйцем.

Намагайтеся на пізню вечерю не додавати собі нічого з кисломолочних продуктів:

сир

сир

йогурт

вершків

так само не потрібно ніяких соусів, уникайте жирних сортів риби/м'яса та жирних продуктів загалом. А ще давайте уникати сухофруктів та гарнірів. Не тому, що це погано, ми просто не відстежили раціон за день і тому вибираємо найлегші варіанти, які можуть підійти.