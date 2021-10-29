Ни один прием пищи не окружен таким количеством стереотипов, как ужин. Надеемся, вы тоже выкинули из головы главный миф, что после 18 часов есть нельзя. Поэтому если ближе к ночи у вас просыпается голод, который, несмотря на здравый смысл и соблюдение диеты, гонит к холодильнику, не стоит себя сдерживать. Специально для таких случаев нутрициолог Оля Усенко подготовила список продуктов, которые подойдут для позднего перекуса и рассказала, какие ингредиенты в него лучше не включать.

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Варианты для позднего ужина

Если все необходимые калории в течение дня вы получили, а голод все равно мучает? Тогда ловите идеи для легкого перекуса перед сном:

  • Яичница белковая с овощами: 1 желток + 4 белка + 150 граммов замороженных овощей.
  • Запеченная нежирная рыба и овощной салат.
  • Куриное филе с овощами.
  • Салат с морепродуктами (100 граммов в готовом виде) и отварным яйцом.

Что лучше не есть перед сном

  • Твердый сыр;
  • Творог;
  • Йогурт;
  • Сливки;
  • Различные соусы;
  • Жирные сорта рыбы и мяса;
  • Сухофрукты;
  • Всевозможные гарниры.

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Если поздний ужин – то только из низкокалорийных продуктов
Если поздний ужин – то только из низкокалорийных продуктов / Фото pinterest

Текст публикации Оли Усенко:

Варианты еды на поздний ужин. Сидишь ли ты такая, а на часах 21:00 и чувствуешь голод, что делать? Есть или не есть?

Голод вечером может быть по ряду причин, если не брать нюансы со здоровьем, привычку и от скуки, то бывают еще:
стресс и нервы в течение дня
много шагов в течение дня и как следствие расход дополнительных калорий
сильно затратная по энергии тренировка
мало сна накануне
накоплена усталость
ПМС или овуляция
пропуск приема пищи в течение дня
депрессивное состояние
дефициты по витаминам и микроэлементам.. причин может быть больше, но это основные.

Что делать?
Обычно все необходимые калории в течение дня были съедены, а голод все равно мучает.

Яичная белковая с овощами: 1 желток + 4 белка + овощи замороженные 150 г
Запеченная нежирная рыба и овощной салат
Куриная грудка с овощами
Салат с морепродуктами (100 г в готовом виде) и отварным яйцом.

Старайтесь на поздний ужин не добавлять себе ничего из кисломолочных продуктов:
сыр
сыр
йогурт
сливок
так же не требуется никаких соусов, избегайте жирных сортов рыбы/мяса и жирных продуктов в целом. А еще давайте избегать сухофруктов и гарниров. Не потому, что это плохо, мы просто не отследили рацион за день, и поэтому выбираем самые легкие варианты, которые могут подойти.