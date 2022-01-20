Що буде, якщо у фарш для котлет додати чарку горілки: результат вас здивує

Мабуть, у кожного, хто любить готувати, є свій фірмовий рецепт улюблених котлет. Але досвідчені кулінари інколи у фарш додають ще й трохи горілки. Розповідаємо, який ефект дає цей незвичний інгредієнт.

Чому додають у фарш для котлет горілку

Усі знають, що для приготування котлет потрібно мати під рукою, крім фаршу, хліб, яйця та цибулю. А ось про горілку мало хто чув. Проте досвідчені господині часто додають спиртне. Тоді котлети виходять неймовірно ніжними, соковитими та смачними.

Коли потрібно додавати горілку у котлети

Спочатку фарш замісіть разом з розмоченим хлібом, яйцем, цибулею та улюбленими приправами. Тоді можна вилити чарку горілки та знову усе добре перемішати. Аби котлети не були розлізлими, потрібно м'ясо "відбити". Для цього візьміть трохи фаршу у долоню та акуратно киньте назад у посудину. Повторіть це кілька разів.

горілка робить м'ясо ароматнішим. Алкоголь підкреслює найкращі смакові якості котлет.

Якщо ви плануєте завдяки горілці лише підсилити смак, то після додавання алкоголь можна одразу смажити котлети. А якщо ж ви хочете, щоб страва була ніжнішою, дайте фаршу трохи настоятися у холодильнику.

присмак алкоголю не відчуватиметься, оскільки він повністю випарується у процесі смаження.



Домашні котлети / Фото 1000.menu