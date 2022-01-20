Що буде, якщо у фарш для котлет додати чарку горілки: результат вас здивує

20 січня 2022 , 13:31
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Джерело:

"Белновости"

Мабуть, у кожного, хто любить готувати, є свій фірмовий рецепт улюблених котлет. Але досвідчені кулінари інколи у фарш додають ще й трохи горілки. Розповідаємо, який ефект дає цей незвичний інгредієнт.

Чому додають у фарш для котлет горілку

Усі знають, що для приготування котлет потрібно мати під рукою, крім фаршу, хліб, яйця та цибулю. А ось про горілку мало хто чув. Проте досвідчені господині часто додають спиртне. Тоді котлети виходять неймовірно ніжними, соковитими та смачними.

Цікавий факт: горілка робить м'ясо ароматнішим. Алкоголь підкреслює найкращі смакові якості котлет.

Коли потрібно додавати горілку у котлети

  1. Спочатку фарш замісіть разом з розмоченим хлібом, яйцем, цибулею та улюбленими приправами.
  2. Тоді можна вилити чарку горілки та знову усе добре перемішати.
  3. Аби котлети не були розлізлими, потрібно м'ясо "відбити". Для цього візьміть трохи фаршу у долоню та акуратно киньте назад у посудину. Повторіть це кілька разів.

Якщо ви плануєте завдяки горілці лише підсилити смак, то після додавання алкоголь можна одразу смажити котлети. А якщо ж ви хочете, щоб страва була ніжнішою, дайте фаршу трохи настоятися у холодильнику.

Примітка: присмак алкоголю не відчуватиметься, оскільки він повністю випарується у процесі смаження.


Домашні котлети / Фото 1000.menu

Автор: Назарій Сорока