Чому додають у фарш для котлет горілку

Усі знають, що для приготування котлет потрібно мати під рукою, крім фаршу, хліб, яйця та цибулю. А ось про горілку мало хто чув. Проте досвідчені господині часто додають спиртне. Тоді котлети виходять неймовірно ніжними, соковитими та смачними.

Коли потрібно додавати горілку у котлети

  1. Спочатку фарш замісіть разом з розмоченим хлібом, яйцем, цибулею та улюбленими приправами.
  2. Тоді можна вилити чарку горілки та знову усе добре перемішати.
  3. Аби котлети не були розлізлими, потрібно м'ясо "відбити". Для цього візьміть трохи фаршу у долоню та акуратно киньте назад у посудину. Повторіть це кілька разів.

Якщо ви плануєте завдяки горілці лише підсилити смак, то після додавання алкоголь можна одразу смажити котлети. А якщо ж ви хочете, щоб страва була ніжнішою, дайте фаршу трохи настоятися у холодильнику.

Домашні котлети
Домашні котлети / Фото 1000.menu