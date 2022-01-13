Повернення легендарного маніяка Декстера Моргана стало доволі гучним у світі кіно. Мінісеріал "Декстер: Нова кров" наробив шуму кількома рекордами на телеканалі Showtime, де саме й відбулася прем'єра, а минулих вихідних, 9 січня, вийшов фінальний епізод.

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Йдеться про кілька рейтингових досягнень Showtime, які принесло продовження популярного детективного проєкту.

Рекорди мінісеріалу "Декстер: Нова кров" у цифрах

серіал зібрав у середньому 8 мільйонів щотижневих глядачів на всіх платформах і став найсерйознішим серіалом за всю історію преміального кабельного телебачення.

на всіх платформах і за всю історію преміального кабельного телебачення. фінальний епізод дивилися 3 мільйони глядачів , а також ще 2 мільйони юзерів переглянули серію на стрімінгу та у форматі VOD. Це найкращий результат Showtime з 2013 року.

, а також ще 2 мільйони юзерів переглянули серію на стрімінгу та у форматі VOD. Це найкращий результат Showtime з 2013 року. у Showtime також заявили, що у 4 кварталі 2021 року мережа отримала найбільшу кількість підписників за усі часи , частково завдяки "Декстеру: Нова кров" та психологічній драмі "Шершні".

, частково завдяки "Декстеру: Нова кров" та психологічній драмі "Шершні". попри успіх, 10 серія "Декстер: Нова кров" отримала лише 4,5 бали з 10 можливих на IMDb.

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"Декстер: Нова кров": про що розповідає продовження детективу

У центрі сюжету – історія про серійного вбивцю Декстера Моргана, який спрямовував свої психопатичні нахили на пошук та знищення інших маніяків. Нагадаємо, десять років тому герой інсценував свою смерть внаслідок урагану. Декстер жив під чужим ім'ям у невеликому містечку Айрон-Лейк. Він роками успішно боровся зі своєю темною стороною, але все змінюється, коли у місті з'являється новий серійний убивця, а головного героя знаходить його давно залишений син. У новому сезоні події відбуваються 10 років потому у штаті Нью-Йорк. Серія убивств, що прокотилася містом, змушує Декстера повернутися до свого ремесла.

"Декстер: Нова кров" – дивіться онлайн трейлер серіалу: