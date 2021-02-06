Секрети барменів, про які ніхто не знає

Професійний бармен – це людина, яка створює справжні коктейльні шедеври. Він може бути психологом, знайомим чи навіть другом. Але в першу чергу це професіонал, який зробить для вас найсмачніший та найкрасивіший коктейль.

Джерело: 24 канал

6 лютого відзначається Міжнародний день бармена. Тому ми підготували для вас 10 секретів, які бармени не розповідають навіть своїм друзям.

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Співпраця з таксистами

Трапляються ситуації, коли клієнт випив надміру. У такому випадку бармен може викликати таксі, з водієм якого вже є домовленість. Відповідно до цієї домовленості таксист отримує клієнтів, а бармен або відсоток, або знижку на поїздки.

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Любов до того, що бармени роблять

Здебільшого бармени люблять свою роботу, тому якщо вони не зайняті, то з радістю розкажуть, який останній коктейль вигадали, чим найкраще закушувати той чи інший алкоголь, як приготувати смачні напої своїми руками тощо.

Чому бармен довго вас не обслуговує?

Якщо попередньо ви уже свистали до бармена, кликали його, махали грошима, то, ймовірно, вам доведеться ще довго чекати, поки він наллє вам бажаний напій. Здебільшого такі дії дратують барменів і відволікають від роботи. Якщо ви хочете, щоб вам приготували коктейль щонайшвидше, просто гляньте в очі й усміхніться. Бармен підійде до вас одразу після того, як звільниться.

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Міцний напій

Багато людей, прийшовши в бар, замовляють найміцніший напій. Барменів такі слова дратують. Хочете щось міцніше – замовте подвійну дозу улюбленого напою. А питання стосовно найміцнішого алкоголю дуже не конкретні, адже відповідь може бути дуже неоднозначною.

Чайові

Якщо ви хочете, щоб бармен на вечір став для вас другом чи психологом, не скупіть залишати чайові. Загалом чайові в ідеалі повинні становити 15% від чека.

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Смак

Кожен бармен зобов'язаний знати усі представлені в меню напої. Від цього залежить якість та смак кожного коктейлю і відповідно розмір чайових.

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Коктейлі

Бармен, який любить свою роботу знає, що в будь-якому коктейлі не повинно бути більше ніж 60% спирту. Інакше він просто переб'є смак інших інгредієнтів.

Лід

Лід – це невіддільний елемент багатьох коктейлів. В елітних закладах для того, щоб певні напої охолодити, і при цьому не зіпсувати ідеальний смак, змішують із льодом, який зроблений з того самого алкоголю, що й основний елемент коктейлю.

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Мірні місткості

Усі бармени зобов'язані вміти наливати коктейлі "на око". Справжній професіонал з точністю відміряє необхідний грамаж для коктейлю.

Напої перед закриттям бару

Не варто перед закриттям закладу замовляти напої. Імовірно, вам подадуть залишки якогось другосортного напою, за який вам доведеться заплатити втридорога. Особливо це спрацює, якщо перед цим ви неодноразово пили міцні алкогольні напої.

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