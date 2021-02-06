Профессиональный бармен – это человек, который создает настоящие коктейльные шедевры. Он может быть психологом, знакомым или даже другом. Но в первую очередь это профессионал, который сделает для вас вкусный и красивый коктейль.

Источник: 24 канал

6 февраля отмечается Международный день бармена. Поэтому мы подготовили для вас 10 секретов, которые бармены не рассказывают даже своим друзьям.

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Сотрудничество с таксистами

Бывают ситуации, когда клиент выпил сверх меры. В таком случае бармен может вызвать такси, с водителем которого уже есть договоренность. Согласно этой договоренности таксист получает клиентов, а бармен или процент, или скидку на поездки.

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Любовь к тому, что бармены делают

В основном бармены любят свою работу, поэтому если они не заняты, то с радостью расскажут, какой последний коктейль придумали, чем лучше закусывать тот или иной алкоголь, как приготовить вкусные напитки своими руками и тому подобное.

Почему бармен долго вас не обслуживает?

Если предварительно вы уже свистели бармену, звали его, махали деньгами, то, вероятно, вам придется еще долго ждать, пока он нальет вам желаемый напиток. В основном такие действия раздражают барменов и отвлекают от работы. Если вы хотите, чтобы вам приготовили коктейль быстрее, просто посмотрите в глаза и улыбнитесь. Бармен подойдет к вам сразу после того, как освободится.

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Крепкий напиток

Многие люди, придя в бар, заказывают что-то покрепче. Барменов такие слова раздражают. Хотите что-то покрепче – закажите двойную дозу любимого напитка. А вопрос о крепком алкоголе очень неконкретный, ведь ответ может быть очень неоднозначный.

Чаевые

Если вы хотите, чтобы бармен на вечер стал для вас другом или психологом, не скупитесь оставлять чаевые. В общем чаевые в идеале должны составлять 15% от чека.

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Вкус

Каждый бармен обязан знать все представленные в меню напитки. От этого зависит качество и вкус каждого коктейля и соответственно размер чаевых.

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Коктейли

Бармен, который любит свою работу, знает, что в любом коктейле не должно быть более 60% спирта. Иначе он просто перебьет вкус других ингредиентов.

Лед

Лед – это неотделимый элемент многих коктейлей. В элитных заведениях для того чтобы определенные напитки охладить, и при этом не испортить идеальный вкус, смешивают их со льдом, который сделан из того же алкоголя, что и основной элемент коктейля.

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Мерные емкости

Все бармены должны уметь наливать коктейли "на глаз". Настоящий профессионал с точностью отмеряет необходимый граммаж для коктейля.

Напитки перед закрытием бара

Не стоит перед закрытием заведения заказывать напитки. Вероятно, вам подадут остатки какого-то второсортного напитка, за который вам придется заплатить втридорога. Особенно это сработает, если перед этим вы неоднократно пили крепкий алкоголь.

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