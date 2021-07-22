Секрет білосніжних фіранок розкрито: тепер ви знаєте, як їх прати

Тюль захищає кімнату від пилу та бактерій, які потрапляють із вулиці. Тому він часто забруднюється та стає сірим.

Звичайне машинне прання не завжди здатне повернути фіранкам білий колір. Ідеї 24 діляться дієвими способами, які зроблять ваш тюль білосніжним.

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Як правильно прати тюль

Перед тим, як прати тюль, варто дізнатись про особливості тканини, з якої він пошитий.

Капроновий тюль

Капроновий матеріал потрібно прати дуже обережно, адже він дуже чутливий до високих температур. Рекомендуємо очищати тюль з капрону у холодній воді та обробляти крохмалем після прання.

Тюль з органзи



Особливості матеріалів, із яких шиють тюль / Фото Pixabay

Цей матеріал ще більш делікатний, адже пил буквально в'їдається у нього. Не довіряйте такі тюлі гарячій воді та сильнодійним засобам. Періть фіранки з органзи у теплій (до 40 градусів) або холодній воді.

Як відбілювати тюль

Виварювання

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Простий та економний метод, який не потребує додаткових засобів. Наберіть воду у більшу каструлю, подрібніть господарське мило, нагрійте розчин і помістіть туди фіранки. Кип'ятіть тканину у суміші протягом 1 години.

Крохмаль



Крохмаль допоможе вивести забруднення під час наступного прання / Фото Pixabay

Прання у крохмалі має довгостроковий ефект. Він допоможе легше видалити забруднення під час наступного очищення. Підготуйте холодну воду, додайте крохмаль і прополощіть у розчині тюль.

Синька

Придбайте у магазині синьку та додайте один ковпачок рідини у воду під час полоскання Залиште тюль у розчині та розвішайте, щоб зайва рідина стекла.

Перекис водню та нашатирний спирт

Ці два інгредієнти ви точно знайдете у домашній аптечці. Додайте у гарячу воду спирт, перекис водню і замочіть тюль на пів години.

Сіль



Сіль легко відбілить тюль / Фото Pixabay

Після прання замочіть фіранки у соленій воді на 15 хвилин. Це швидко поверне білий колір тканині. Повторного полоскання проводити не потрібно.

Марганцівка

Підготуйте розчин води та марганцівки, намиліть фіранки господарським милом та замочіть. Почекайте 30 – 40 хвилин, поперіть тюль, добре прополощіть і висушіть.

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Професійні засоби



Можете скористатись професійними відбілюючими засобами / Фото Pixabay

Повернути білосніжний колір тюлі можна за допомогою відбілювача та професійних засобів для видалення плям. Додайте потрібну кількість розчину у воду та замочіть фіранки на 30 хвилин.