Звичайне машинне прання не завжди здатне повернути фіранкам білий колір. Ідеї 24 діляться дієвими способами, які зроблять ваш тюль білосніжним.
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Як правильно прати тюль
Перед тим, як прати тюль, варто дізнатись про особливості тканини, з якої він пошитий.
Капроновий тюль
Капроновий матеріал потрібно прати дуже обережно, адже він дуже чутливий до високих температур. Рекомендуємо очищати тюль з капрону у холодній воді та обробляти крохмалем після прання.
Тюль з органзи
Особливості матеріалів, із яких шиють тюль / Фото Pixabay
Цей матеріал ще більш делікатний, адже пил буквально в'їдається у нього. Не довіряйте такі тюлі гарячій воді та сильнодійним засобам. Періть фіранки з органзи у теплій (до 40 градусів) або холодній воді.
Як відбілювати тюль
Виварювання
Простий та економний метод, який не потребує додаткових засобів. Наберіть воду у більшу каструлю, подрібніть господарське мило, нагрійте розчин і помістіть туди фіранки. Кип'ятіть тканину у суміші протягом 1 години.
Крохмаль
Крохмаль допоможе вивести забруднення під час наступного прання / Фото Pixabay
Прання у крохмалі має довгостроковий ефект. Він допоможе легше видалити забруднення під час наступного очищення. Підготуйте холодну воду, додайте крохмаль і прополощіть у розчині тюль.
Синька
Придбайте у магазині синьку та додайте один ковпачок рідини у воду під час полоскання Залиште тюль у розчині та розвішайте, щоб зайва рідина стекла.
Перекис водню та нашатирний спирт
Ці два інгредієнти ви точно знайдете у домашній аптечці. Додайте у гарячу воду спирт, перекис водню і замочіть тюль на пів години.
Сіль
Сіль легко відбілить тюль / Фото Pixabay
Після прання замочіть фіранки у соленій воді на 15 хвилин. Це швидко поверне білий колір тканині. Повторного полоскання проводити не потрібно.
Марганцівка
Підготуйте розчин води та марганцівки, намиліть фіранки господарським милом та замочіть. Почекайте 30 – 40 хвилин, поперіть тюль, добре прополощіть і висушіть.
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Професійні засоби
Можете скористатись професійними відбілюючими засобами / Фото Pixabay
Повернути білосніжний колір тюлі можна за допомогою відбілювача та професійних засобів для видалення плям. Додайте потрібну кількість розчину у воду та замочіть фіранки на 30 хвилин.