Салат з тунцем на вечерю для тих, хто активно худне
Джерело:інстаграм Олі Усенко
Захотілося ввечері перекусити, але не знаєте, що краще з'їсти, аби не нашкодити фігурі? У такому випадку завжди рятують дієтичні салати. Рецептом одним із них ділимося сьогодні.
Усі прихильники здорового харчування знають, що вечеря – найпідступніший прийом їжі. І щоб не пускати результати дієти нанівець, у хід частенько йдуть різноманітні низькокалорійні страви чи закуски.
І ще Картопляні гнізда з фаршем: ідея оригінальної вечері
Тож поки овочі ще не коштують усіх грошей, нутриціологиня Оля Усенко рекомендує приготувати корисний салат з тунцем. Він легко готується і може стати вашим фаворитом.
Овочевий салат з тунцем
Інгредієнти на 2 – 3 порції:
- тунець у власному соку (150 – 180 грамів м'якоті);
- 2 – 3 відварені яйця;
- 300 грамів огірків;
- 200 – 300 грамів помідорів;
- редиска – 100 грамів;
- оливки – 50 грамів;
- зелень – на ваш смак;
- сіль та перець – на ваш смак;
- 10 мілілітрів рослинної олії для заправки.
Спосіб приготування:
- Усі овочі наріжте і висипте в глибоку миску.
- Тоді додайте тунець, приправи й олію. Усе добре перемішайте та посипте зеленню.
Смачного!
Читайте також Як приготувати макарони, які не залишать байдужого нікого: рецепт крутої запіканки з індичкою
Салат з тунцем та овочами / Фото instagram
Текст публікації Олі Усенко:
Салат на вечерю для активного схуднення
Поки свіжі овочі не коштують космічних грошей і мають смак, мій улюблений салат виглядає так, як на фото. Цей салат легко приготувати вдома без кухні, тому він є наш фаворит.
Що нам потрібно на 2-3 порції:
Банку тунця у власному соку (150-180 г м'якоті)
2-3 відварені яйця
300 г огірків
200-300 г помідорів
Редиска 100 г
Оливки 50 г
зелень за смаком
Я зазвичай не солю і не заправляю нічим, але у вас може бути:
- сіль та перець на смак
- 10 мл рослинної олії
Все надрізаємо та перемішуємо.
Салат готовий за 15 хвилин.
Тунець та яйця поєднуються з улюбленими овочами, тому сміливо можна експериментувати. Порція на особу 350-400 р.