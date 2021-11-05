Салат з тунцем на вечерю для тих, хто активно худне

5 листопада 2021 , 17:33
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Джерело:

інстаграм Олі Усенко

Захотілося ввечері перекусити, але не знаєте, що краще з'їсти, аби не нашкодити фігурі? У такому випадку завжди рятують дієтичні салати. Рецептом одним із них ділимося сьогодні.

Усі прихильники здорового харчування знають, що вечеря – найпідступніший прийом їжі. І щоб не пускати результати дієти нанівець, у хід частенько йдуть різноманітні низькокалорійні страви чи закуски.

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Тож поки овочі ще не коштують усіх грошей, нутриціологиня Оля Усенко рекомендує приготувати корисний салат з тунцем. Він легко готується і може стати вашим фаворитом.

Овочевий салат з тунцем

Інгредієнти на 2 – 3 порції:

  • тунець у власному соку (150 – 180 грамів м'якоті);
  • 2 – 3 відварені яйця;
  • 300 грамів огірків;
  • 200 – 300 грамів помідорів;
  • редиска – 100 грамів;
  • оливки – 50 грамів;
  • зелень – на ваш смак;
  • сіль та перець – на ваш смак;
  • 10 мілілітрів рослинної олії для заправки.

Спосіб приготування:

  1. Усі овочі наріжте і висипте в глибоку миску.
  2. Тоді додайте тунець, приправи й олію. Усе добре перемішайте та посипте зеленню.

Смачного!

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Салат з тунцем та овочами / Фото instagram

Текст публікації Олі Усенко:

Салат на вечерю для активного схуднення

Поки свіжі овочі не коштують космічних грошей і мають смак, мій улюблений салат виглядає так, як на фото. Цей салат легко приготувати вдома без кухні, тому він є наш фаворит.

Що нам потрібно на 2-3 порції:
Банку тунця у власному соку (150-180 г м'якоті)
2-3 відварені яйця
300 г огірків
200-300 г помідорів
Редиска 100 г
Оливки 50 г
зелень за смаком

Я зазвичай не солю і не заправляю нічим, але у вас може бути:
- сіль та перець на смак
- 10 мл рослинної олії

Все надрізаємо та перемішуємо.
Салат готовий за 15 хвилин.
Тунець та яйця поєднуються з улюбленими овочами, тому сміливо можна експериментувати. Порція на особу 350-400 р.

Автор: Назарій Сорока