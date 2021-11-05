Все поклонники здорового питания знают, что ужин – самый коварный прием пищи. И чтобы не пускать результаты диеты насмарку, в ход частенько идут разнообразные низкокалорийные блюда или закуски.
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Пока овощи еще не стоят всех денег, нутрициолог Оля Усенко рекомендует приготовить полезный салат с тунцом. Он просто готовится и может стать вашим фаворитом.
Овощной салат с тунцом
Ингредиенты на 2 – 3 порции:
- тунец в собственном соке (150 – 180 граммов мякоти);
- 2 – 3 отварных яйца;
- 300 граммов огурцов;
- 200 – 300 граммов помидоров;
- редис – 100 граммов;
- оливки – 50 г;
- зелень – по вашему вкусу;
- соль и перец – по вашему вкусу;
- 10 миллилитров растительного масла для заправки.
Способ приготовления:
- Все овощи нарежьте и высыпьте в глубокую миску.
- Тогда добавьте тунец, приправы и растительное масло. Все хорошо перемешайте и посыпьте зеленью.
Приятного аппетита!
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Салат с тунцем и овощами / Фото instagram
Текст публикации Оли Усенко:
Салат на ужин для активного похудения
Пока свежие овощи не стоят космических денег и обладают вкусом, мой любимый салат выглядит так, как на фото. Этот салат легко приготовить дома без кухни, поэтому он наш фаворит.
Что нам нужно на 2-3 порции:
Банка тунца в собственном соке (150-180 г мякоти)
2-3 отварных яйца
300 г огурцов
200-300 г помидоров
Редиска 100 г
Оливки 50 г
зелень по вкусу
Я обычно не солю и не заправляю ничем, но у вас может быть:
- соль и перец по вкусу
- 10 мл растительного масла
Все надрезаем и перемешиваем.
Салат готов за 15 минут.
Тунец и яйца сочетаются с любимыми овощами, поэтому можно смело экспериментировать. Порция на человека 350-400 г.