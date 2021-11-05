Все поклонники здорового питания знают, что ужин – самый коварный прием пищи. И чтобы не пускать результаты диеты насмарку, в ход частенько идут разнообразные низкокалорийные блюда или закуски.

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Пока овощи еще не стоят всех денег, нутрициолог Оля Усенко рекомендует приготовить полезный салат с тунцом. Он просто готовится и может стать вашим фаворитом.

Овощной салат с тунцом

Ингредиенты на 2 – 3 порции:

тунец в собственном соке (150 – 180 граммов мякоти);

2 – 3 отварных яйца;

300 граммов огурцов;

200 – 300 граммов помидоров;

редис – 100 граммов;

оливки – 50 г;

зелень – по вашему вкусу;

соль и перец – по вашему вкусу;

10 миллилитров растительного масла для заправки.

Способ приготовления:

Все овощи нарежьте и высыпьте в глубокую миску. Тогда добавьте тунец, приправы и растительное масло. Все хорошо перемешайте и посыпьте зеленью.

Приятного аппетита!

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Салат с тунцем и овощами / Фото instagram

Текст публикации Оли Усенко:

Салат на ужин для активного похудения

Пока свежие овощи не стоят космических денег и обладают вкусом, мой любимый салат выглядит так, как на фото. Этот салат легко приготовить дома без кухни, поэтому он наш фаворит.

Что нам нужно на 2-3 порции:

Банка тунца в собственном соке (150-180 г мякоти)

2-3 отварных яйца

300 г огурцов

200-300 г помидоров

Редиска 100 г

Оливки 50 г

зелень по вкусу

Я обычно не солю и не заправляю ничем, но у вас может быть:

- соль и перец по вкусу

- 10 мл растительного масла