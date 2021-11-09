Рулети з лаваша та індичкою: швидкий рецепт для найлінивіших

Якщо ви періодично стикаєтеся з браком часу, аби щось приготувати або просто лінуєтеся, то цей рецепт саме для вас. Читайте далі, як нашвидкуруч приготувати вдома смачні рулети з індичкою.

Страви з лавашем рішуче увірвалися у нашу кухню. Та це й не дивно, адже рецептів безліч, а інгредієнти можна підібрати на будь-який смак. Сьогодні ж ми розповімо, як приготувати апетитний, ситний та дуже смачний рулет із лаваша та з індичкою. Рецепт підгледіли у дієтолога Андрія Невського.

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Рулети з лаваша та індичого фаршу

Інгредієнти:

фарш з індички – 425 грамів;

вірменський лаваш – 145 грамів;

яєчний білок – 80 грамів;

помідор – 125 грамів;

йогурт 2,5% – 250 мілілітрів;

вода – 450 мілілітрів.

Спосіб приготування:

Підготуйте фарш. Для цього посоліть, поперчіть, приправте на ваш смак м'ясо та добре перемішайте. Тоді розкладіть лист лавашу, на нього тонким шаром нанесіть фарш. Зверху посипте нарізаними на кубики помідорами та зеленню. Після цього загорніть лаваш у тугі рулети і покладіть у форму для запікання з високими бортами. Для заливки збийте білки, йогурт змішайте з водою, добавте до білків і акуратно розмішайте. Залийте цим рулети у формі. Відправте запікатися у розігріту до 180°C духовку на 35 – 40 хвилин.

Смачного!

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Текст публікації Андрія Невського:

Які вихідні, такий і рулет. А в цьому рецепті з нашої книги мало калорій та дій, а ситості багато.

Інгредієнти:

фарш з індички, 425 г;

вірменський лаваш, 145 г;

яєчний білок, 80 г;

помідор, 125 г;

йогурт 2,5%, 250 мл;

вода, 450мл.

Приготування:

Посолити та поперчити фарш.

Нарізати помідор дрібними кубиками.

Нанести тонким шаром фарш на кожен лист лаваша, зверху додати помідори, можна свіжу або сушену зелень, згорнути в тугі рулети і покласти в місткість для запікання з високими бортами.

Білки збити до піків.

Йогурт змішати з|із| водою, додати|добавляти| білки і акуратно розмішати.

Відправити рулети в духовку (заздалегідь розігріту до 180 ° С) на 35-40 хв.

Смачного!