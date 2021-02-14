Иногда для того, чтобы заработать миллионы, нужно просто оказаться в нужном месте в нужное время. В основном это выражение касается людей, которые выигрывали огромные средства, делая ставки на ипподроме, букмекерских конторах, покупая лотерейные билеты.

Мы вам расскажем о самых интересных выигрышах в истории. Те, кто получил денежные призы были обычными людьми, без космических доходов и особых мечтаний об обогащении.

Читайте также: Настоящий мужской релакс: собираемся на зимнюю рыбалку

Наблюдательный слесарь

Человек, который работал слесарем на трассе по картингу периодически наблюдал за тем, как умело и уверенно ездит юноша Льюис Хэмилтон. Поэтому однажды слесарь отправился в букмекерскую контору и поставил 100 фунтов на то, что Хэмилтон станет чемпионом "Формулы-1" к своему 25-летию. На мужчину ожидал триумф, ведь вместо ста он получил 125 000 фунтов.

Льюис Хэмилтон – британский автогонщик, пилот команды "Мерседес" в чемпионате мира по автогонкам в классе "Формула-1", семикратный чемпион мира. Вицечемпион 2007 и 2016.

Фото kommersant

Случайная ставка

Майк Гиббс – человек, который не имел больших доходов. Поэтому однажды зайдя в букмекерскую компанию он поставил всего 50 центов на результат 15 матчей по футболу. Неожиданно, но коэффициент превысил отметку в полтора миллиона долларов. Мужчина выиграл 833 000 долларов.

Интересно: 10 советов для выживания в стрессовых ситуациях

Вещий сон

Эдриан Хэйворт, придя с работы, лег спать. Из-за усталости быстро уснул и ему приснился сон, в котором он увидел, как игрок команды "Ливерпуль" забивает гол со своей половины поля. Проснувшись, Эдриан отправился к букмекерам и сделал ставку в 200 фунтов. Через некоторое время мужчине сообщили, что он выиграл с коэффициентом 125.

Фото footballua

Дедушка и его предсказание

Очень важно верить в своих детей или внуков. К этому совету прислушался Пит Эдвардс и всеми своими действиями показал, насколько верит в своего внука. Когда Харри Уилсону исполнилось два года, дедушка пошел в букмекерскую контору и поставил 50 фунтов на то, что его малыш погоняет мяч по полю за сборную своей страны. Через 14 лет так и произошло и дедушка получил выигрыш в размере 125 000 фунтов.

Харри Уилсон – валлийский профессиональный футболист, выступающий на позиции вингера чемпионского клуба "Кардифф Сити" в аренде у "Ливерпуля" и сборной Уэльса. В октябре 2013 года Уилсон стал самым молодым игроком за Уэльс в возрасте 16 лет и 207 дней, побив рекорд, который ранее держал Гарет Бэйл.

Фото mylfc

Новичкам всегда везет?

Однажды англичанка случайно попала на ипподром. Ей предложили сделать ставку, но она растерялась и поставила 50 пенни на слабого и медленного коня. Через некоторое время все были шокированы, ведь никто не ожидал, что такой тихий и спокойный конь может завоевать победу. В результате коэффициент победы составлял 3 072 887.

Фото bookmaker-ratings