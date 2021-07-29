Как заставить себя похудеть: 9 способов от нутрициолога

29 июля 2021 , 18:37
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Источник:

инстаграм Ольги Усенко

Похудение – сложный и не быстрый процесс, который требует организованности. Человек должен понимать, зачем ему нужно сбросить вес.

При правильной мотивации результат не заставит себя долго ждать. 9 способов, которые помогут настроиться на похудение, назвала нутрициолог Ольга Усенко.

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Как мотивировать себя на похудение

  1. Цель. Человек, который решил снизить вес, должен понимать, зачем ему это нужно. Запишите свои цели по похудению.
  2. Ожидания. Необходимо четко понимать задачу на первое время. Помните, что постановка недостижимых целей может привести к разочарованию и потери мотивации. Реальное снижение веса – 0,5 – 1 килограмм в неделю.
  3. Конечный результат. Поставьте перед собой итоговую цель – конечный вес, к которому вы стремитесь. После этого разбейте цифру на маленькие шаги. 
  4. Рацион. Подберите себе план питания, который будет соответствовать вашему образу жизни. Откажитесь от диет и строгих ограничений – они приведут к срыву.
  5. Дневник питания. Записывайте, что, когда и сколько вы едите. В случае срыва это поможет проанализировать причины.

Правильный подход к похудению – залог скорого результата / Фото Pixabay

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  1. Вознаграждение. Для того чтобы худеть и достигать результатов было проще, придумайте себе вознаграждение за каждую выполненную цель.
  2. Партнер. Худеть вместе – веселее и проще. Найдите себе единомышленника.
  3. Не стремитесь к совершенству. Если произошел небольшой срыв или слабость – не корите себя. Позволяйте себе приятные мелочи.
  4. Физическая активность. Каждый день нужно двигаться. Не все любят бегать или заниматься в тренажерном зале, например. Поэтому подберите себе тот вид спорта, который вам по душе.

 

Автор: Наталя Бережна