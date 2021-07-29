Мы сделали подборку креативных идей, как можно переделать старую посуду. Вы точно захотите это повторить.

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Что сделать из старой посуды

Мозаика

Если вы случайно разбили много тарелок, не спешите расстраиваться. С поврежденной посуды легко сделать оригинальную мозаику, которой можно украсить стол, комод или другую мебель. Измельчите большие куски керамики и выложите из лоскутков узор.



Старыми тарелками можно украсить стол / Фото Pinterest



Какой красивый поднос / Фото Pinterest

Настольная лампа

Вы будете удивлены, но старый сервиз можно легко превратить в стильную настольную лампу . Вы можете экспериментировать с различными цветами, орнаментами и формами: ваш креатив не будет лишним.



Оригинальные настольные лампы / Фото Pinterest



Креативное использование старой посуды / Фото Pinterest



Как вам такая лампа / Фото Pinterest

Новая посуда

Из старого сервиза можно создать новую посуду , которой вам давно не хватало. Например, с тарелок и кружек получится замечательная подставка для сладкого.



Подставка для сладкого с кружки и блюдца / Фото Pinterest



А это похоже на настоящее произведение искусства / Фото Pinterest

Хотите приятно удивить близких? Тогда прихватите с собой любимую Soplica и удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.

Подсвечник

Добавить уюта и особой атмосферы праздничному ужину поможет свеча с оригинальной подставкой. Создать подсвечник очень легко. Для этого не понадобится много усилий и времени, просто подберите старые керамические изделия, скрепите их клеем при необходимости и пользуйтесь.



Добавьте уюта ужину с помощью свечей / Фото Pinterest



Как легко сделать подсвечник / Фото Pinterest



Керамические оригинальные подсвечники, которые станут украшением вашего дома / Фото Pinterest

Стильные украшения

Дополнить стильное платье или блузу помогут аксессуары. Их легко сделать из старой посуды. Поэтому, если вы случайно разбили кружку или тарелку, выберите большие обломки и беритесь творить. Результат вас точно удивит.



Какие стильные серьги вышли из старой тарелки / Фото Pinterest



А это колье дополнит любой образ / Фото Pinterest

Органайзеры для кухни

Чтобы удобно организовать пространство на кухне, не обязательно покупать специальные подставки для столовых приборов и посуды. Их можно сделать самостоятельно. Вилки и ложки используйте вместо крючков и ручек для ящиков. А старые кружки будут служить замечательным основанием для столовых приборов или стильными вазонами.



Оригинальные ручки для кухонных ящиков / Фото Pinterest



Старые металлические кружки можно превратить в удобный органайзер / Фото Pinterest



Как вам такая идея / Фото Pinterest



Такой горшок прекрасно подойдет для кухни / Фото Pinterest

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Подставка для украшения

Создать отдельное стильное место для украшений очень легко. Скрепите старые тарелки с кружками, и ваши браслеты и серьги всегда будут упорядочены.



Вместо шкатулки для украшений – старые чашки и тарелки / Фото Pinterest



Как вам такой органайзер / Фото Pinterest