Мы сделали подборку креативных идей, как можно переделать старую посуду. Вы точно захотите это повторить.
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Что сделать из старой посуды
Мозаика
Если вы случайно разбили много тарелок, не спешите расстраиваться. С поврежденной посуды легко сделать оригинальную мозаику, которой можно украсить стол, комод или другую мебель. Измельчите большие куски керамики и выложите из лоскутков узор.
Старыми тарелками можно украсить стол / Фото Pinterest
Какой красивый поднос / Фото Pinterest
Настольная лампа
Вы будете удивлены, но старый сервиз можно легко превратить в стильную настольную лампу. Вы можете экспериментировать с различными цветами, орнаментами и формами: ваш креатив не будет лишним.
Оригинальные настольные лампы / Фото Pinterest
Креативное использование старой посуды / Фото Pinterest
Как вам такая лампа / Фото Pinterest
Новая посуда
Из старого сервиза можно создать новую посуду, которой вам давно не хватало. Например, с тарелок и кружек получится замечательная подставка для сладкого.
Подставка для сладкого с кружки и блюдца / Фото Pinterest
А это похоже на настоящее произведение искусства / Фото Pinterest
Подсвечник
Добавить уюта и особой атмосферы праздничному ужину поможет свеча с оригинальной подставкой. Создать подсвечник очень легко. Для этого не понадобится много усилий и времени, просто подберите старые керамические изделия, скрепите их клеем при необходимости и пользуйтесь.
Добавьте уюта ужину с помощью свечей / Фото Pinterest
Как легко сделать подсвечник / Фото Pinterest
Керамические оригинальные подсвечники, которые станут украшением вашего дома / Фото Pinterest
Стильные украшения
Дополнить стильное платье или блузу помогут аксессуары. Их легко сделать из старой посуды. Поэтому, если вы случайно разбили кружку или тарелку, выберите большие обломки и беритесь творить. Результат вас точно удивит.
Какие стильные серьги вышли из старой тарелки / Фото Pinterest
А это колье дополнит любой образ / Фото Pinterest
Органайзеры для кухни
Чтобы удобно организовать пространство на кухне, не обязательно покупать специальные подставки для столовых приборов и посуды. Их можно сделать самостоятельно. Вилки и ложки используйте вместо крючков и ручек для ящиков. А старые кружки будут служить замечательным основанием для столовых приборов или стильными вазонами.
Оригинальные ручки для кухонных ящиков / Фото Pinterest
Старые металлические кружки можно превратить в удобный органайзер / Фото Pinterest
Как вам такая идея / Фото Pinterest
Такой горшок прекрасно подойдет для кухни / Фото Pinterest
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Подставка для украшения
Создать отдельное стильное место для украшений очень легко. Скрепите старые тарелки с кружками, и ваши браслеты и серьги всегда будут упорядочены.
Вместо шкатулки для украшений – старые чашки и тарелки / Фото Pinterest
Как вам такой органайзер / Фото Pinterest
Выглядит очень изысканно и креативно / Фото Pinterest