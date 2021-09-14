За что спортсмены так любят боковую планку: все преимущества универсального упражнения

Как поддерживать свое тело в форме, если нет времени на тренажерный зал и вообще день расписан до мелочей. Мы знаем то универсальное упражнение, которое заменит даже полноценную утреннюю гимнастику. Читайте далее на Идеи 24 все преимущества боковой планки.

Боковая планка является одним из лучших упражнений для укрепления мышечного корсета. Его выполняют все – от любителей фитнеса до профессиональных атлетов. Так за что же это упражнение так любят спортсмены? О преимуществах рассказали тренера из спортклуба Smidyuk Academy.

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Эффективность боковой планки

Это упражнение позволяет эффективно нагрузить пресс, поскольку работают одновременно прямые и косые мышцы живота. Также этот вариант планки включает в работу ягодичные, поясничные и грудные мышцы, подвздошно-реберную зону и квадратные мышцы бедра.

И это еще не все. Специалисты из Колумбийского университетского колледжа врачей и хирургов (Нью-Йорк) опубликовали результаты своих исследований в журнале Global Advances in Health and Medicine. В своем эксперименте ученые поставили задачу определить эффективность боковой планки. Исследование проводилось на 25 пациентах с идиопатическим сколиозом в возрасте 14 – 25 лет.

В среднем участники выполняли боковую планку в течение 1,5 минуты в день в течение 6,8 месяца. Исследователи обнаружили, что искривление уменьшилось примерно в 32% пациентов. У подростков заметили улучшение кривизны в 49,6%.

Сколько нужно стоять в планке?

Если у вас есть проблемы со спиной, нужна предварительная консультация с врачом перед выполнением этого упражнения.

Здесь все зависит от вашей физической подготовки. Нет смысла выполнять упражнение дольше, чем удается сохранить правильную форму. Поэтому следите за своей техникой и ориентируйтесь по ощущениям. Как только чувствуете, что ноги начинают провисать и вы больше не в силах контролировать свое тело – это сигнал, что следует переходить на другую сторону.

Все преимущества боковой планки

Регулярные тренировки, которые содержат это упражнение, позволяют:

увеличить силу и выносливость мышц;

активизировать сжигание лишнего жира;

сделать пресс рельефным, а живот – плоским;

улучшить осанку;

укрепить позвоночник;

снять болевые симптомы в зоне спины и поясницы.

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Текст публикации Smidyuk Academy:

За что мы любим боковую планку? Конечно, за ее эффективность. Это упражнение позволяет эффективно нагрузить пресс, поскольку задействует одновременно прямые и косые мышцы живота. Также этот вариант планки включает в работу ягодичные, поясничные и грудные мышцы.

И это еще не все. Специалисты из Колумбийского университетского колледжа врачей и хирургов (Нью-Йорк) опубликовали результаты своих исследований в журнале Global Advances in Health and Medicine. В своем эксперименте врачи поставили задачу определить эффективность боковой планки. Исследование проводилось на 25 пациентах с идиопатическим сколиозом в возрасте 14-25 лет. В среднем участники выполняли боковую планку в течение 1,5 минуты в день в течение 6,8 месяца. Исследователи обнаружили, что искривление уменьшилась примерно в 32% пациентов. У подростков отмечалось улучшение кривизна в 49,6%. Если у вас есть проблемы со спиной, нужна консультация с врачом перед выполнением этого упражнения.

Сколько нужно удерживать планку? Здесь все зависит от вашей физической подготовки. Нет смысла выполнять упражнение дольше, чем удается сохранить правильную форму. Поэтому следите за своей техникой и ориентируйтесь по ощущениям. Как только чувствуете, что ноги начинают провисать и вы больше не в силах контролировать свое тело – это сигнал, что следует переходить на другую сторону.