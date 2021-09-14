Боковая планка является одним из лучших упражнений для укрепления мышечного корсета. Его выполняют все – от любителей фитнеса до профессиональных атлетов. Так за что же это упражнение так любят спортсмены? О преимуществах рассказали тренера из спортклуба Smidyuk Academy.

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Эффективность боковой планки

Это упражнение позволяет эффективно нагрузить пресс , поскольку работают одновременно прямые и косые мышцы живота. Также этот вариант планки включает в работу ягодичные, поясничные и грудные мышцы, подвздошно-реберную зону и квадратные мышцы бедра.

И это еще не все. Специалисты из Колумбийского университетского колледжа врачей и хирургов (Нью-Йорк) опубликовали результаты своих исследований в журнале Global Advances in Health and Medicine. В своем эксперименте ученые поставили задачу определить эффективность боковой планки. Исследование проводилось на 25 пациентах с идиопатическим сколиозом в возрасте 14 – 25 лет.

В среднем участники выполняли боковую планку в течение 1,5 минуты в день в течение 6,8 месяца. Исследователи обнаружили, что искривление уменьшилось примерно в 32% пациентов. У подростков заметили улучшение кривизны в 49,6%.

Важно! Если у вас есть проблемы со спиной, нужна предварительная консультация с врачом перед выполнением этого упражнения.

Сколько нужно стоять в планке?

Здесь все зависит от вашей физической подготовки. Нет смысла выполнять упражнение дольше, чем удается сохранить правильную форму. Поэтому следите за своей техникой и ориентируйтесь по ощущениям. Как только чувствуете, что ноги начинают провисать и вы больше не в силах контролировать свое тело – это сигнал, что следует переходить на другую сторону.

Все преимущества боковой планки

Регулярные тренировки, которые содержат это упражнение, позволяют:

увеличить силу и выносливость мышц;

активизировать сжигание лишнего жира;

сделать пресс рельефным, а живот – плоским;

улучшить осанку;

укрепить позвоночник;

снять болевые симптомы в зоне спины и поясницы.

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Текст публикации Smidyuk Academy:

За что мы любим боковую планку? Конечно, за ее эффективность. Это упражнение позволяет эффективно нагрузить пресс, поскольку задействует одновременно прямые и косые мышцы живота. Также этот вариант планки включает в работу ягодичные, поясничные и грудные мышцы.

И это еще не все. Специалисты из Колумбийского университетского колледжа врачей и хирургов (Нью-Йорк) опубликовали результаты своих исследований в журнале Global Advances in Health and Medicine. В своем эксперименте врачи поставили задачу определить эффективность боковой планки. Исследование проводилось на 25 пациентах с идиопатическим сколиозом в возрасте 14-25 лет. В среднем участники выполняли боковую планку в течение 1,5 минуты в день в течение 6,8 месяца. Исследователи обнаружили, что искривление уменьшилась примерно в 32% пациентов. У подростков отмечалось улучшение кривизна в 49,6%. Если у вас есть проблемы со спиной, нужна консультация с врачом перед выполнением этого упражнения.