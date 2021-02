YouTube – это одна из самых популярных поисковых систем в мире. Каждую минуту на YouTube загружаются сотни видео из разных стран. Именно поэтому многие считают эту поисковую систему настоящим символом новой эпохи и неотъемлемой частью жизни каждого.

Мы собрали для вас невероятные рекорды YouTube, которые точно вас поразят.

Первое видео на YouTube

Первое видео на YouTube появилось 23 апреля 2005 года. Его загрузил один из основателей – Джавед Карим. Видео называется "Me at the zoo" ("Я в зоопарке"). Оно длится 18 секунд и Джавед в это время рассказывает о слонах.

Первый комментарий соответственно появился именно под этим видео. В нем было написано только одно слово: "Interesting..." ("Интересно...."). Сейчас это видео имеет более 153 миллиона просмотров.

Первое видео имеет более 153 миллиона просмотров:

Самое длинное видео

Пользователь Джонатан Харчик загрузил видео, которое длится 23 дня и 19 часов. Это видео считается самым длинным в истории сервиса и пока рекорд Харчика не побил никто. В общем Самое длинное видео на YouTube длится 571 час 1 минуту и ​​41 секунду.

Видео с наибольшим количеством просмотров

Самым популярным видео на YouTube считается детская песня "Baby Shark", которую записала южнокорейская компания "Pinkfong".

Видео было опубликовано 18 июня 2016 года и сейчас имеет более 7 миллиардов 979 миллионов просмотров, а также оно собрало 25 миллионов лайков.

Видео с наибольшим количеством просмотров:

Наибольшее количество дизлайков на YouTube

Наибольшее количество дизлайков получил музыкальный клип на песню "Baby" популярного канадского певца Джастина Бибера. Сейчас под видео стоит 12 миллионов дизлайков.

Видео, получившее наибольшее количество дизлайков:

Самая популярная украиноязычная песня

Сейчас самой популярной украиноязычной песней на YouTube является песня "Плакала" группы KAZKA. Оно имеет более 359 миллионов 780 тысяч просмотров.

Смотрите видео группы KAZKA: