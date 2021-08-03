Как выглядит сбалансированный рацион: пример меню на день
Источник:инстаграм Надежды Жилиной
Часто можно услышать от девушек и мужчин, что снизить вес не удается. Самой распространенной причиной является беспорядочный рацион.
Сбалансированное питание является залогом не только похудения, но и хорошего самочувствия. Примером грамотного рациона поделилась нутрициолог Надежда Жилина.
Интересно Как добиться результата в похудении: 2 пункта, которые способны изменить жизнь
Сбалансированным считается рацион, который покрывает все потребности организма в микро- и макронутриентах с учетом индивидуальных потребностей. Такое питание помогает предотвращать развитие различных заболеваний, контролировать вес, улучшать спортивные показатели,
– отметила Жилина.
Пример сбалансированного рациона
Завтрак:
- Яичница с томатом и сыром.
- Гречневая каша.
- Тарелка овощей (свежих и приготовленных) – 2 – 3 вида. Например: перец сладкий, редис, брокколи.
- Зелень.
- Миндальные орехи – 5 штук.
- Клубника.
Сбалансированный рацион поможет оставаться в форме / Фото Pixabay
Читайте Обвисшие и дряблые ягодицы: названы причины распространенной проблемы
Обед:
- Плов из булгура с говядиной.
- Овощной салат с авокадо и брынзой (огурец, помидор, болгарский перец, оливки, брынза и авокадо, оливковое масло и лимонный сок в качестве заправки).
- Семена тыквы и подсолнечника.
- Запеченная свекла.
- Зелень.
- Фрукт в качестве десерта.
Ужин:
- Чечевичная каша.
- Запеченный судак.
- Печень трески.
- Запеченные овощи (кабачок, шампиньоны, баклажан, томат).
- Бразильские орехи.
- Зелень.
Нутрициолог подчеркнула, что по желанию продукты можно заменить на свои любимые, однако важно сохранять принцип баланса.