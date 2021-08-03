Как выглядит сбалансированный рацион: пример меню на день

Часто можно услышать от девушек и мужчин, что снизить вес не удается. Самой распространенной причиной является беспорядочный рацион.

Сбалансированное питание является залогом не только похудения, но и хорошего самочувствия. Примером грамотного рациона поделилась нутрициолог Надежда Жилина.

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Сбалансированным считается рацион, который покрывает все потребности организма в микро- и макронутриентах с учетом индивидуальных потребностей. Такое питание помогает предотвращать развитие различных заболеваний, контролировать вес, улучшать спортивные показатели,

– отметила Жилина.

Пример сбалансированного рациона

Завтрак:

Яичница с томатом и сыром.

Гречневая каша.

Тарелка овощей (свежих и приготовленных) – 2 – 3 вида. Например: перец сладкий, редис, брокколи.

Зелень.

Миндальные орехи – 5 штук.

Клубника.

Сбалансированный рацион поможет оставаться в форме / Фото Pixabay

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Обед:

Плов из булгура с говядиной.

Овощной салат с авокадо и брынзой (огурец, помидор, болгарский перец, оливки, брынза и авокадо, оливковое масло и лимонный сок в качестве заправки).

Семена тыквы и подсолнечника.

Запеченная свекла.

Зелень.

Фрукт в качестве десерта.

Ужин:

Чечевичная каша.

Запеченный судак.

Печень трески.

Запеченные овощи (кабачок, шампиньоны, баклажан, томат).

Бразильские орехи.

Зелень.

Нутрициолог подчеркнула, что по желанию продукты можно заменить на свои любимые, однако важно сохранять принцип баланса.