Выбирая вещи для нашей квартиры, мы стремимся сделать ее уютной и комфортной. Наше жилье должно быть местом для отдыха, которое поможет нам максимально расслабиться и отдохнуть от будничной суеты.

Идеи 24 сделали для вас подборку оригинальных вещей, благодаря которым ваш дом наполнится "частичкой" природы. Читайте также: Вещи, которые изменились до неузнаваемости: 30 фото (примеры) до и после 1. Столик в виде пчелы Фото thearchitectureclub 2. Домашний стул в виде скорпиона Фото pinterest 3. Оригинальный столик в виде деревянного круга Фото kochut 4. Мягкие, приятные на ощупь и очень оригинальные по внешнему виду подушки, напоминающие камни Фото ba-bamail Интересно: Подборка вещей, о существовании которых вы не знали, но теперь точно захотите их 5. Уникальный стол, в котором есть место для живых растений Прикрепленная "крышка" стола имеет специальное отверстие, благодаря которому владелец сможет поливать свое растение. Фото pinterest 6. Подвесные люстры, имитирующие лунный свет Фото pinterest 7. Журнальный столик в виде листа Приглядевшись, вы даже можете увидеть волокна. Фото diendandatdai 8. Оригинальные вазы, которые имитируют поток капли Фото kadinvekadin 9. Стильные "лофтовые" люстры, которые имеют вид птицы в полете Фото ponichka 10. Удобное кресло в виде лепестков цветка Фото pinterest 11. Нестандартная посуда в виде капусты Фото brightside 12. Стул в виде кокоса Фото pinterest 13. Люстры в виде листьев со стеблями Фото pinterest 14. Стул из снопов соломы Фото pinterest 15. Настольная лампа в виде гриба Фото pinterest