Вторая жизнь старых чемоданов: 10 классных идей, как превратить хлам на стильные вещи

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Иногда старый чемодан, найденный на чердаке, может превратиться в изысканный элемент декора, вместительный шкафчик или стильный поднос для завтрака. Поэтому не стоит сразу выбрасывать все, что кажется изношенным и ненужным. Оно еще отлично послужит вам – пусть даже на неожиданном поприще.