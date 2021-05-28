Вторая жизнь старых чемоданов: 10 классных идей, как превратить хлам на стильные вещи

Иногда старый чемодан, найденный на чердаке, может превратиться в изысканный элемент декора, вместительный шкафчик или стильный поднос для завтрака. Поэтому не стоит сразу выбрасывать все, что кажется изношенным и ненужным. Оно еще отлично послужит вам – пусть даже на неожиданном поприще.
Включите фантазию, немного покреативьте – и в результате получите красивые и полезные вещи, например такие, как из нашей подборки.
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1. Поднос для завтрака
Фото samsoberi
2. Аккуратный столик
Фото decorordesign
3. Навесной шкафчик
Фото getit01
4. Копилка для открыток или украшений
Фото pinterestХотите приятно удивить близких? Тогда захватите с собой любимую Soplica и удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.
5. Прикроватная тумба
Фото decoratorist
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6. Столик для пикника
Фото pinterest
7. Стильный гарнитур в гостиную
Фото pinterest
8. Кроватка для домашнего любимца
Фото pinterest
9. Трапезная для домашнего любимца
Фото pinterest
10. Несессер для пикника
Фото diyprojects