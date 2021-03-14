Иногда очень полезно применять определенные лайфхаки, которые могут упростить нам жизнь. Как правило, такие советы помогают экономить время и средства или делать ежедневные бытовые дела легче и не такими энергозатратными.

Мы подготовили для вас 7 бытовых лайфхаков, благодаря которым ваша повседневная жизнь станет комфортнее без лишних для того усилий. Вы точно найдете советы, которые вам понадобятся.

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1. Форма для выпечки

Если вы решили приготовить вкусную запеканку в духовке, а в вас нет соответствующей небольшой формы или противня – не проблема. Берите ту форму, которая у вас есть. После этого с помощью фольги сформируйте специальные бортики и зафиксируйте их в форме. В новую форму отправьте тесто запеканки и можете выпекать блюдо до готовности. Просто, легко и практично.

Простой способ сделать своими руками небольшую форму для выпечки / Фото Pholder

2. Мало места в микроволновке

Довольно часто нам нужно разогреть в микроволновке еду для себя, а также для друга или члена семьи. В таком случае не стоит это делать постепенно и в два этапа. Лучше сначала отправьте одну тарелку с едой в микроволновку, в ее центре поставьте чашку с небольшим количеством воды. На чашку поставьте вторую тарелку с едой. Включите микроволновку на нужный режим. Благодаря такому лайфхаку два человека одновременно смогут есть одинаково нагретые блюда.

Простой лайфхак с микроволновкой / Фото Ribalych

3. Кухонная лопатка

Если вам не хочется мыть кухонные лопатки, их просто можно обернуть фольгой. Этот лайфхак также пригодится в случае, если вы предпочитаете пластиковый инвентарь, но однажды вам пришлось приготовить блюда барбекю. От высокой температуры лопатка не будет плавиться.

Оригинальный способ уберечь пластиковую кухонную лопатку от высоких температур / Фото Reddit

4. Ножки мебели

В случае, если вам нужно передвинуть мебель, а вы боитесь повредить пол, советуем купить специальные наклейки в строительных магазинах. Но если у вас такой возможности нет, вместо специальных наклеек можно использовать обрезанные пробки из бутылки с вином. Их также можно использовать для того, чтобы мебель не "балансировала".

Используйте пробки от бутылки с вином для передвижения мебели / Фото Sisj.livejournal

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5. Место в холодильнике

Для того чтобы в холодильнике было достаточно места, нужно все аккуратно сложить и посортировать. Если вы имеете много продуктов, которые хранятся в пакетах, советуем для лучшего размещения использовать канцелярские биндеры.

Классный лайфхак для практического расположения пакетов в холодильнике / Фото 20min

6. Охлажденное вино

Обожаете охлажденные напитки, но так случилось, что у вас не оказалось формочек для льда? Не проблема. Отправьте в морозильную камеру на 15-20 минут виноград. После этого налейте в стаканы или бокалы любимый напиток и добавьте в него замороженный виноград.

Простой способ охладить вино / Фото Homehacks

7. Хранение зимней обуви

Если у вас есть много зимней или осенней обувь и вы не знаете где и как ее хранить, используйте специальные вешалки для брюк. После этого выделите для вашей обуви специальную полочку или даже шкафчик, аккуратно все развесьте и храните в таком виде до следующего сезона.

Очень удобный способ хранить зимнюю обувь / Фото Sisj.livejournal