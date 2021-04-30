Это первый шаг к формированию привычки ответственного потребления. Планируйте столько, сколько сможете съесть. Избегайте спонтанных решений. Приятным бонусом такого подхода станет сбережения средств.

Мы собрали советы, которые помогут уменьшить количество отходов после Пасхи и минимизируют негативное влияние на окружающую среду. Поэтому проведем праздники с уважением к природе.

Используйте э ко-пакет ы

В окружающей среде выброшенные пластиковые пакеты сохраняются от 100 до 500 лет. Отказывайтесь от них, взяв в магазин многократные полотняные мешочки и мешочки. Они экономят сырье и уменьшают количество отходов. Такой шаг поможет также уберечь жизни животных.



Тысячи и носите с собой екоторбинкы / Фото Юлия Ваглай

Смотрите также Как хорошо украсить стол к Пасхе: 12 замечательных идей декора из фото

Используйте экологические средства для уборки дома

Пасха традиционно символизирует возрождение и обновление, поэтому сейчас отличное время для генеральной уборки. Моющие средства, которые быстро устраняют все загрязнения, – вредны для здоровья.

"Агрессивные средства, содержащие хлор, гипохлорит натрия, фосфаты и фосфонаты, фенолы, кислоты и щелочи, могут спровоцировать появление аллергии, проблем с кожей или желудочно-кишечным трактом. Чтобы уберечь себя, используйте спирт, уксус, соду, горчичный порошок, хозяйственное мыло и воду. Универсальное средство для уборки в доме – смесь воды с уксусом и несколько капель лавандового масла. для борьбы с известковыми пятнами поможет уксус и сода. Стекло можно полировать нашатырным спиртом и мылом, после которых следует протереть окна газетой или тряпкой", – комментирует Президент Всеукраинского молодежного движения Let's do it Ukraine Юлия Мархель.



Уборка с экологическими средствами такое же эффективное / Фото Юлия Ваглай

Декорируем экологически

Яйца и писанки – главный атрибут Пасхи. Однако самые популярные элементы декора, например наклейки и пластиковые обертки, а не перерабатываются и до тысячи лет будут лежать на свалке, иногда еще и с образами святых. Рекомендуем избегать их во время украшения.

Также не используйте искусственных красителей, ведь не только скорлупа будет цветной, но и белок тоже.

Как получить желаемый цвет пасхальных яиц благодаря экологическим продуктам:

Зеленый – шпинат, петрушка, крапива;

Желтый – ромашка, куркума, морковь, зеленый чай;

Оранжевый – сок апельсиновой или мандариновой цедры;

Красный – сок граната, вишни или малины;

Кирпичный, коричневый – луковой шелухи, черный чай или кофе;

Голубой, синий, фиолетовый – сок черники или голубики;

Лавандовый – цветки фиалки с добавлением двух чайных ложек лимонного сока

Розовый – сок свеклы, грейпфрута, клюквы или малины.

Яйца следует сначала сварить, а потом горячими положить в теплый отвар.



Создайте яйца без вреда для экологии / Фото Юлия Ваглай

Для блеска яиц можно натереть их маслом. Декором могут служить злаки, рис, сухой гербарий, хлопчатобумажные нити и песок. Такое занятие будет интересным и для детей, и для взрослых.

Вдохновляйтесь стильными идеями Украсьте яйца шнурком и кружевом

Уменьшите без отходов

Пасхальные дни – праздник для сладкоежек. После них остается много "шелестунов" от шоколадок, конфет или других сладостей.

Вы можете заменять сладости в "шелестунах" сухофруктами, различными орешками, фруктовыми пюре, пастилой, джемом, медом, мармеладом или домашним печеньем. Для хранения используйте бумажные обертки,

– добавляет Юлия Мархель.



Встречайте Пасху без вреда для окружающей среды / Фото Юлия Ваглай

"Нет" пластиковым цветам

Выбирайте живые цветы во время поминальных дней. Искусственные пластиковые цветы годами лежат на свалках. При сжигании в атмосферу выбрасываются канцерогены, которые попадают в дыхательные пути и вредят организму человека.



Не покупайте пластиковые цветы / Фото Юлия Ваглай