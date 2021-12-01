Казалось бы, сытного ужина должно было хватить, чтобы утолить голод ко сну. Но ближе к полуночи у многих закрадывается мысль, что бы еще такого перекусить. Диетолог Андрей Невский рассказал о самых распространенных ошибках, приводящих к ночному голоду.

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Вы ели несбалансированную пищу в течение дня

Признайтесь, вы думаете в течение дня о балансе белков, жиров и углеводов, или хватаете то, что под руку попало? Если вы во время перерыва на работе ходите в несколько проверенных заведений, то следует сфотографировать их меню. Зачем, спросите вы? Чтобы скомбинировать блюда так, чтобы у вас получился действительно сбалансированный обед. Идеально – брать еду из дома.

Вы довольно давно ели последний раз

Если вы ужинаете около 18 – 19 часов, а ложитесь спать около полуночи, то совсем не удивительно, что ко сну вы успеваете снова проголодаться. Последний прием пищи в сутки должен быть за 2 – 3 часа до того, как уснете. Поэтому Андрей Невский рекомендует либо немного сместить ужин, либо запланировать еще один небольшой перекус перед сном. Если соблюдать дефицит калорий, фигуре вреда это не принесет. Кроме этого, как же сладко спится, когда вы сыты.

Вам не хватает положительных эмоций

Если в течение дня вас что-то заставило грустить, то вполне понятно, что к вечеру хочется компенсировать это чем-нибудь вкусненьким. Но здесь уже все немного сложнее, ведь заедание негативных эмоций – психологическая проблема, с которой следует обратиться к специалисту.

Вам не хватает сна

Если коротко, то дефицит сна сокращает количество глюкагонообразного полипептида – гормона, подавляющего аппетит. Потому и есть вам хочется больше.

Вы переусердствовали с уменьшением калорий

Здесь все просто: от резкой нехватки калорий в организма стресс, потому и требует больше "топлива".

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Андрей Невский рассказал о причинах вечернего голода / Фото instagram

Текст публикация Андрея Невского:

Вечерний жор