Как восстановить тонус кожи после сильного похудения: советы нутрициолога

После сброса лишнего веса кожа теряет тонус. Особенно это касается тех, кто похудел на 10 – 15 – 20 и больше килограммов.

Порой на восстановление уходит не один год. Как ускорить процесс, и восстановить тонус кожи – рассказала нутрициолог Ольга Усенко.

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Как привести в порядок кожу

По словам нутрициолога, работу над телом лучше начать еще в процессе похудения. Если делать все комплексно, результат будет в разы лучше.

Существует 2 вида процедур:

домашние;

салонные.

К домашним процедурам, которые вы можете делать самостоятельно, относятся:

контрастный душ;

самомассаж;

скрабирование;

обертывание;

массаж сухой щеткой;

увлажнения тела кремами с лифтинг эффектом.

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Комплексный подход поможет привести кожу в порядок / Фото diamondphysique

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Салонные процедуры:

Аппаратный массаж;

душ Шарко;

ручной массаж;

обертывание;

криосауны.

Ольга Усенко также уточнила, что состояние кожи зависит от рациона. Поэтому питание – первое, с чего следует начать. Только потом стоит подключать остальные методы. Комплексный подход позволит скорее увидеть результат.

Текст публикации Ольги Усенко:

Как восстановить тонус кожи после сильного похудения

Для максимального результата не ждите конечного похудения, чтобы начать заниматься телом. Если все делать в комплексе и одновременно, то результат будет в разы лучше.

Но если не было возможности сразу что-то предпринимать, тогда начинайте действовать тогда, когда получилось.

Есть несколько вариантов:

– домашние;

– салонные.

Домашние это:

— контрастный душ;

— самомассаж;

— скрабирование;

— обертывание;

— массаж сухой щеткой;

— увлажнения тела кремами с лифтинг эффектом.

Салонные процедуры:

— аппаратный массаж;

— душ Шарко;

— ручной массаж;

— обертывание;

— криосауны.

Я вам уже рассказывала, что именно из-за того, что моя кожа нуждается в постоянном контроле, и как только я месяц ничего не делаю с ней, состояние ухудшается, я вынуждена делать с ней много и постоянно.

Но обычному человеку столько не нужно делать, как мне. Но тоже нужно помнить про уход.

Очень много для качества кожи дает наш рацион. Вы должны понимать, что рацион – это первое, с чего нужно начать, а уже потом добавлять все остальное.

Идти на массаж и не корректировать свой рацион – это потратить деньги в пустую. Не нужно искать легких путей – их нет. Есть правильный путь, который работает на максимум.