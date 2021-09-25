Вкусный и полезный ужин за 20 минут: паста с курицей и шпинатом на сковороде
Источник:Eating Well
Вариантов с чем приготовить макароны – множество. Итальянская кухня предлагает нам немало вкусных рецептов с этими мучными изделиями.
Идеи 24 делятся еще одним вкусным рецептом, который поможет разнообразить привычный рацион. Приготовьте полезную пасту со шпинатом и курицей.
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Рецепт пасты со шпинатом и курицей
Ингредиенты
- 250 граммов макарон пенне;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- полкило куриной грудки или бедер без кожи;
- пол чайной ложки соли;
- пол чайной ложки молотого перца;
- 4 зубчика чеснока;
- пол стакана сухого белого вина;
- сок и цедра 1 лимона;
- 10 стаканов измельченного свежего шпината;
- 4 столовые ложки тертого сыра пармезан.
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Способ приготовления
Приготовьте полезный ужин из шпината и макарон / Фото Unsplash
Шаг 1. Отварите макароны и слейте воду.
Шаг 2. Разогрейте сковороду с маслом, добавьте измельченную курицу, соль и перец. Готовьте в течение 5 – 7 минут, постоянно помешивая. После этого приправьте вином, лимонным соком, цедрой и доведите до кипения.
Шаг 3. К теплым макаронам добавьте листья шпината и накройте крышкой. Оставьте постоять на несколько минут, чтобы шпинат стал мягким.
Шаг 4. Выложите на тарелке макароны, сверху курицу и посыпьте пармезаном.