Вкусный и полезный ужин за 20 минут: паста с курицей и шпинатом на сковороде

Вариантов с чем приготовить макароны – множество. Итальянская кухня предлагает нам немало вкусных рецептов с этими мучными изделиями.

Идеи 24 делятся еще одним вкусным рецептом, который поможет разнообразить привычный рацион. Приготовьте полезную пасту со шпинатом и курицей.

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Рецепт пасты со шпинатом и курицей

Ингредиенты

250 граммов макарон пенне;

2 столовые ложки оливкового масла;

полкило куриной грудки или бедер без кожи;

пол чайной ложки соли;

пол чайной ложки молотого перца;

4 зубчика чеснока;

пол стакана сухого белого вина;

сок и цедра 1 лимона;

10 стаканов измельченного свежего шпината;

4 столовые ложки тертого сыра пармезан.

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Способ приготовления



Приготовьте полезный ужин из шпината и макарон / Фото Unsplash

Шаг 1. Отварите макароны и слейте воду.

Шаг 2. Разогрейте сковороду с маслом, добавьте измельченную курицу, соль и перец. Готовьте в течение 5 – 7 минут, постоянно помешивая. После этого приправьте вином, лимонным соком, цедрой и доведите до кипения.

Шаг 3. К теплым макаронам добавьте листья шпината и накройте крышкой. Оставьте постоять на несколько минут, чтобы шпинат стал мягким.

Шаг 4. Выложите на тарелке макароны, сверху курицу и посыпьте пармезаном.