Вкусное эскимо из трех ингредиентов: как приготовить дома за несколько минут
25 августа 2021 , 08:58Читати новину українською
Источник:инстаграм Валерии Чепишко
Мороженое – пожалуй, самая главная вкусняшка летом. Однако в магазине сложно найти натуральный продукт.
Почему бы не приготовить его дома самостоятельно? Простым рецептом поделилась украинский фуд-блогер Валерия Чепишко.
Интересно Форма имеет значение: как выбрать для блюда правильный вид макарон
Вкусное эскимо из трех ингредиентов
КБЖУ (калории, белки, жиры, углеводы) на 100 грамм: 402/4/30/31.
Ингредиенты:
- Шоколад – 150 грамм.
- Сливки 33% – 200 миллилитров.
- Сгущенное молоко – 65 миллилитров.
Нежное мороженое понравится как взрослым, так и детям / Фото Pixabay
Читайте Какие бутерброды приготовить на завтрак: 4 крутых варианта от Аниты Луценко
Как приготовить:
- Шоколад нужно растопить на водяной бане или в микроволновке. После этого переливаем в бумажные стаканчики, чтобы он равномерно распределился по стенкам и дну. Убираем в холодильник.
- Холодные сливки следует взбить миксером до загустения. Продолжая взбивать, постепенно вливаем сгущенное молоко и взбиваем еще пару минут.
- Достаем стаканчики с шоколадом из холодильника, наполняем мороженым. В центр вставляем палочку.
- Отправляем эскимо в морозилку на 3 – 4 часа.
- Достаем мороженое, смазываем растопленным шоколадом и ставим в холодильник до застывания (примерно на 10 минут). Снимаем бумажный стаканчик и наслаждаемся вкуснейшим эскимо.
Как приготовить эскимо из трех ингредиентов: смотрите видео