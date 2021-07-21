Вкуснейшая закуска из помидоров за 15 минут: простой рецепт

21 июля 2021 , 17:41
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Источник:

24 канал

Обычно маринование продуктов в банке требует много времени и усилий. Но все можно сделать гораздо проще. Предлагаем вам рецепт маринованных помидоров, по которому не придется ничего кипятить, а блюдо можно будет попробовать уже на следующий день.

Приготовьте эту аппетитную закуску – и она станет у вас дежурным блюдом. Домашние и гости будут требовать блюдо "на бис".

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Как приготовить закуску из помидоров


Ингредиенты для закуски из помидоров / Фото Pinterest

Для приготовления маринованных помидоров вам понадобится:

  • 1 килограмм помидоров;
  • 4 луковицы;
  • 5 зубчиков чеснока;
  • 7 столовых ложек масла;
  • 4 столовые ложки лимонного сока;
  • 1 чайная ложка сушеного базилика;
  • 1 чайная ложка острой паприки;
  • 3 столовые ложки меда;
  • 1 чайная ложка соли.
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Способ приготовления:

Шаг 1.

Нарезаем помидоры и лук кольцами и выкладываем в банку слоями, добавляя чеснок. В конце покройте все луком.


Нарежьте нужные ингредиенты / Фото Unsplash

Шаг 2.

Смешайте мед, растительное масло, лимонный сок, соль и специи.


Сложите помидоры и лук в банку / Фото Pinterest

Шаг 3.

Полученную смесь выливаем в банку и отправляем в холодильник на ночь. Вкусная закуска из помидоров готова!

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Как приготовить вкусные и ароматные помидоры в банке: видеоинструкция


Автор: Ірина Бенцак