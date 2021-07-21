Вкуснейшая закуска из помидоров за 15 минут: простой рецепт
Источник:24 канал
Обычно маринование продуктов в банке требует много времени и усилий. Но все можно сделать гораздо проще. Предлагаем вам рецепт маринованных помидоров, по которому не придется ничего кипятить, а блюдо можно будет попробовать уже на следующий день.
Приготовьте эту аппетитную закуску – и она станет у вас дежурным блюдом. Домашние и гости будут требовать блюдо "на бис".
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Как приготовить закуску из помидоров
Ингредиенты для закуски из помидоров / Фото Pinterest
Для приготовления маринованных помидоров вам понадобится:
- 1 килограмм помидоров;
- 4 луковицы;
- 5 зубчиков чеснока;
- 7 столовых ложек масла;
- 4 столовые ложки лимонного сока;
- 1 чайная ложка сушеного базилика;
- 1 чайная ложка острой паприки;
- 3 столовые ложки меда;
- 1 чайная ложка соли.
Способ приготовления:
Шаг 1.
Нарезаем помидоры и лук кольцами и выкладываем в банку слоями, добавляя чеснок. В конце покройте все луком.
Нарежьте нужные ингредиенты / Фото Unsplash
Шаг 2.
Смешайте мед, растительное масло, лимонный сок, соль и специи.
Сложите помидоры и лук в банку / Фото Pinterest
Шаг 3.
Полученную смесь выливаем в банку и отправляем в холодильник на ночь. Вкусная закуска из помидоров готова!
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