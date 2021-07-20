Запеките эти пузатенькие ягоды (ага, баклажаны – это ягоды) по нашим рецептам. И уверяем: вам они никогда не приедятся.
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Рецепты запеченных баклажанов
Баклажаны с фаршем и грибами
Аппетитные баклажаны с мясом и грибами / Фото Gazette
Ингредиенты:
- 300 граммов шампиньонов или других грибов;
- 200 граммов сыра;
- 5 баклажанов;
- 2 моркови;
- 500 граммов фарша;
- 5 помидоров;
- 1 сладкий перец;
- оливковое или подсолнечное масло,
- 150 граммов соуса бешамель;
- по 2 лука порей и репчатого;
- 6 зубков чеснока;
- соль, паприка, майоран.
Способ приготовления:
Шаг 1. Помойте баклажаны, разрежьте их поперек на 3 части. Посыпьте пластинки солью и оставьте на полчаса, чтобы избавиться от горького привкуса. После этого сливаем темную жидкость и выкладываем баклажаны на форму для выпекания, смазываем маслом и отправляем на 15 минут в духовку, разогретую до 180 градусов.
Шаг 2. Вытаскиваем баклажаны из духовки и отделяем мякоть от краев, чтобы получились своеобразные формочки.
Шаг 3. Нарежьте лук репчатый и порей и обжарьте на сковороде вместе с чесноком. Добавьте грибы, перец, нарезанный пластинками, и морковь. На сковороде грибную заправку смешайте с фаршем и добавьте мякоть баклажанов, соль, паприку и специи. Влейте полстакана воды или вина, перемешайте и тушите до готовности.
Шаг 4. Заполните формочки из баклажанов мясной начинкой и полейте соусом бешамель. Добавьте сверху тертого сыра и запекайте 10 минут при температуре 200 градусов.
Овощная лазанья с баклажанами
Полезно и вкусно / Фото Pinterest
Ингредиенты:
- 3 баклажана;
- 1 луковица;
- 3 зубчика чеснока;
- 2 чайные ложки сушеного орегано;
- 600 граммов томатной пасты;
- 450 граммов сыра рикотта;
- 1 яйцо;
- 50 граммов пармезана;
- 400 граммов моцареллы;
- соль, перец, петрушка, оливковое масло.
Способ приготовления:
Шаг 1. Промойте и нарежьте ягоды пластинками шириной 1 сантиметр. Выложите их на форму, посолите и оставьте на 20 минут. Повторите процедуру с другой стороны, а затем промокните бумажным полотенцем.
Шаг 2. Выложите на сковороду с маслом мелко нарезанный лук, чеснок, орегано, соль и перец, и оставьте на несколько минут. Добавьте томатную пасту, перемешайте и держите соус на газе еще немного времени.
Шаг 3. В отдельной посуде смешайте сыр рикотта, яйцо, тертый пармезан, измельченную петрушку, соль и перец.
Шаг 4. Дно формы для запекания смажьте томатным соусом и выложите баклажаны. Сверху добавьте смесь рикотти и моцареллы, томатный соус, и накройте пластинкой баклажана. Сделайте несколько слоев, покройте все фольгой и оставьте в духовке на 35 минут при температуре 200 градусов.
Баклажаны с помидорами и сыром
Какие аппетитные запеченные баклажаны / Фото Freepik
Ингредиенты:
- 2 баклажана;
- 3 столовые ложки оливкового масла;
- 4 помидора;
- 150 граммов моцареллы;
- базилик.
Способ приготовления:
Шаг 1. Нарежьте ягоды пластинками и выложите их на форму для запекания. Полейте сверху оливковым маслом и поместите в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут, чтобы они стали мягкими.
Шаг 2. Измельчите помидоры и моцареллу и выложите на баклажаны. Выпекайте еще 5 минут, пока сыр не растопится. Перед подачей добавьте листья базилика, и готово.
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Баклажанные рулеты с творожной начинкой
Вкусные рулетики с сыром / Фото Pixabay
Ингредиенты
- 5 баклажанов;
- 1 яйцо;
- 200 граммов твердого сыра;
- 1 луковица;
- 5 зубков чеснока;
- соль, перец и зелень.
Способ приготовления:
Шаг 1. Баклажаны разрежьте пополам, поместите в кастрюлю с водой и отваривайте в течение 20 минут.
Шаг 2. Натрите сыр, измельчите чеснок, лук, петрушку и яйцо. Смешайте все ингредиенты, добавьте соли и перца.
Шаг 3. Извлеките из кипятка баклажаны, охладите и просушите с помощью салфеток. После этого выложите творожную начинку, сверните в рулетики и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 20 минут.