В этой подборке старые фото, увидев которые у любого сложится двоякое впечатление. Трудно поверить, что эти изображения не подвергались ретуши.
Интересно: 10 шедевров стрит-арта с эффектом 3D: реалистичность просто поражает
1. Ничего особенного. Просто семейное фото.
Фото kienthuc
2. Овцы приняли его за своего
Фото figyelj
3. Современные женские фотосессии не сравнятся с креативными идеями наших бабушек
Фото figyelj
4. Этот мальчик, видимо, что-то знает
Фото figyelj
5. Как много вопросов и как мало ответов
Фото figyelj
И еще: Из мха и папоротника: украинская мастерица делает невероятные живые картины – фото
6. Когда хочется, чтобы потомки запомнили сильный дух
Фото figyelj
7. Он очень хотел поразить свою девушку
Фото figyelj
8. Зато никто не списывал
Фото figyelj
9. Гэндальф, это ты?
Фото figyelj
10. Попробуйте найти на фото настоящего рыцаря
Фото figyelj