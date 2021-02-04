15 необычных изобретений для тех, кто всегда любит пробовать что-то новое: фото
Многие люди не любят сидеть на месте. Они всегда чем-то заняты, активные и настойчивые. Их трудно удивить, но их можно приятно порадовать. Для этого стоит им подарить необычные вещи. Например, нестандартные изобретения, о которых, вероятно, они даже не слышали.
Источник: 24 канал
Эти изобретения по определенным причинам не стали популярными во всем мире, но это не значит, что вашим активным знакомым это не понравится.
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