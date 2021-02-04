Многие люди не любят сидеть на месте. Они всегда чем-то заняты, активные и настойчивые. Их трудно удивить, но их можно приятно порадовать. Для этого стоит им подарить необычные вещи. Например, нестандартные изобретения, о которых, вероятно, они даже не слышали.

Источник: 24 канал Эти изобретения по определенным причинам не стали популярными во всем мире, но это не значит, что вашим активным знакомым это не понравится. Читайте также: 7 изобретений невероятных, которые вышли случайно Прозрачный тостер Фото m.buro247 2 в 1 бильярдный и обеденный стол Фото m.buro247 Оригинальный теннисный стол Фото pinterest Кровать в виде птичьего гнезда Фото vecer Необычные лосины Фото forums.mineverse Лодка-гамак Фото zhihu Будильник, который можно выключить только несколькими точными выстрелами Фото sampfuncs Самокат-колыбель Фото gratefulgrapefruit Угловые рамки для картин или фото Фото pinterest Интересно: Пистолетный шлем: странные изобретения, не дожившие до наших дней Нестандартные универсальные колпачки для ручек Фото fishki Неожиданно Фото reddit Замок для мороженого Фото onedio Откидные двери, которые могут быть теннисным столом Фото slydor Идеальная зона для отдыха в офисе Фото buzzfeed