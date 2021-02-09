Собираясь в путешествие вы можете забыть выключить свет или даже накормить кота. Но вы точно должны помнить о списке вещей, которые непременно нужно брать с собой в путешествие автомобилем.

Всегда перед поездкой проверяйте список и помните, что это поможет вам сэкономить ваше драгоценное время и вам не придется возвращаться за тем, что вы забыли взять.

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Документы

Во время любой поездки на авто вы должны с собой возить определенные документы. В частности, свидетельство о регистрации автомобиля, водительское удостоверение, паспорт, а также страховку.

Если вы собираетесь за границу, возьмите с собой заграничный паспорт с визой (если это нужно), международную страховку для вас и на авто. Также советуем брать с собой распечатки подтверждения бронирования отеля, копии паспорта и тому подобное.

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Компрессор

В дороге могут случиться самые непредсказуемые ситуации. Их можно избежать. Для этого советуем брать компрессор. Даже если он не понадобится для авто, им можно "накачать" матрас или другие надувные вещи.

Видеорегистратор

Это устройство может стать гарантией вашей безопасности и спокойствия. Он также защитит в непредсказуемых ситуациях и предупредит, если на вашем пути вы сможете встретить полицию.

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GPS-информер

Если у вас есть видеорегистратор, но он не поддерживает соответствующую функцию, вы можете купить GPS-информер отдельно. Устройство сможет сообщать вам обо всех возможных пре градах на дороге в вашем путешествии.

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Термосумка

Иногда хочется поесть любимую домашнюю еду вместо того, чтобы посещать придорожные кафе. Термосумка сохранит качество и свежесть любимых лакомств. Кроме этого, в ней можно хранить воду, сок, компот и тому подобное.

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Набор автомобилиста

В идеале такой набор должен быть в машине постоянно. Периодически его нужно пополнять. Все составляющие набора можно использовать тогда, когда у вас сломался автомобиль. Этот набор может иметь разные составляющие. При покупке вам стоит выбирать тот, который больше всего подойдет вашему автомобилю.

Аптечка

Если в вашем автомобиле не оказалось дорожной аптечки, купите ее отдельно. Так вы получите стандартный медицинский набор. Но его стоит пополнить теми лекарствами, которые понадобятся вам. То есть те, в которых именно вы будете нуждаться в определенных ситуациях.

Пускозарядное устройство

Никто не застрахован от того, что аккумулятор может разрядиться. Эта вещь является важной в путешествиях, ведь благодаря ей вы сможете избежать стрессовых ситуаций и плохого настроения.

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