Самым популярным развлечением у мужчин в зимний период является рыбалка. Ничто не сравнится с эмоциями рыбака, которые переполняют после того, как рыбу сняли с крючка. Для настоящих мужчин такой отдых – это релакс и медитация.

Источник: 24 канал

Мы расскажем, как сделать так, чтобы зимняя рыбалка принесла исключительно положительные эмоции.

Читайте также: Как спасаться, если провалились под лед: советы ГСЧС

Безопасность

Такое хобби может быть опасным, если не соблюдать элементарных правил. Если вы собираетесь на рыбалку идти сами, толщина льда водоема должна составлять не менее 6 сантиметров. В случае, если будет небольшая компания, толщина льда должна достигать 10 сантиметров. Если вы относитесь к категории мужчин, которые любят передвигаться по льду на автомобилях или снегоходах, стоит подождать, пока вода не замерзнет на 30 сантиметров.

Фото winter-fishing

Что взять на зимнюю рыбалку

Когда собираетесь на зимнюю рыбалку, кроме всех снастей у вас должны быть:

пешня,

ледобур,

черпак (или другое подручное средство),

ящик для всех рыболовных принадлежностей,

устройство для измерения глубины,

кормушка для рыб,

наживка,

перекус для вас или компании,

термос с согревающими напитками,

раскладной стул.

Одежда

Для того чтобы во время рыбалки получить максимальное удовольствие, нужно тепло и комфортно одеться. Прежде всего вам понадобится термобельё. В целях безопасности советуем верхнюю одежду брать с яркими или светоотражающими элементами. Также куртки и штаны должны иметь большое количество карманов и отделов. Это удобно и практично.

Интересно: Как рыба помогла создать Harley-Davidson

Снасти

Ручка удочки должна быть изготовлена из нетеплопроводного материала (дерево, пенопласт и т. д.). Это связано с тем, что металл или пластик трудно держать в руках на морозе. Леска для удочки должна быть тонкой, но прочной. В идеале – флюрокарбоновой. Она долговечна и кроме этого невидимая для рыбы.

Фото deepersonar

Помните, залогом хорошего улова, комфорта и безопасности является качественная экипировка, снасти и веселая компания.