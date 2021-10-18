Вакцинация и эмиграция: художники воссоздали современные проблемы в цветных пиньятах

Обычно бумажные фигуры ассоциируются с праздниками, семейными торжествами или конкурсами. Но создатели выставки переосмысливают значение пиньят в обществе – художники поднимают социальные проблемы с помощью праздничных украшений.

Группа мексиканских и американских художников считает, что в этом игривом искусстве можно скрыть мощный социально-политический подтекст.

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"Пиньяты: Высокое искусство празднования" создала организация "Craft in America" в Лос-Анджелесе. На выставке представлено примерно 50 произведений художников и художественных объединений, которые исследуют эволюцию пиньят. Создатели уверены, что культурное значение бумажных фигур давно вышло за пределы мексиканского традиционного наследия.

Инсталляции на выставке пиньят / Коллаж 24 канала с фото Мэдисон Метро

Откуда взялись пиньяты Тенденция использовать Тенденция использовать пиньяты на праздники появилась в Латинской Америке. На самом деле слово "пиньята" появилось в Италии, а традиция делать бумажные фигурки – из Китая. По легендам, о пиньятах рассказал европейцам Марко Поло , который путешествовал в Азии, а впоследствии увлечение этой игрой перешло в латинские страны вместе с эмигрантами. Сами же мексиканцы утверждают, что пиньяты пошли от ацтеков.

О чем выставка

Каждая красочная фигурка на выставке имеет свой подтекст – нарушают вопрос расизма и греховности и сочетают американскую попкультуру с мексиканскими традициями.

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"Перекресток границ", Диана Бенавидес / Фото Мэдисон Метро

Не забыли мастера и о пандемии – украшением выставки стала массивная бутылка вакцины против COVID-19.



"Вакцина от COVID", Лисбет Паласиос / Фото Мэдисон Метро

Бумажная инсталляция будет работать до 4 декабря 2021 года в Лос-Анджелесе.