Бразильско-мексиканская художница Фефе Талавера создала серию арт-объектов в виде своеобразных масок. Произведения искусства сочетают старинные мифологические истории и современную городскую культуру.

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Маски в смешанном стиле являются частью нынешней серии художницы. Автор рассказывает о своих работах на собственном сайте, где публикует фотографии и сообщает о проведении выставок.



Талавера сочетает мифы и современность в масштабных масках / Фото Фефе Талаверы

Работы художницы напоминают украшенные мексиканские маски-черепа – символ Дня Мертвых.

Что такое День Мертвых Это Это празднование , которое ежегодно происходит 1 и 2 ноября. По традиции, в эти дни люди устраивают пышное празднование и разрисовывают лица в украшенные калаверы (черепа), чтобы почтить уже умерших родственников. Цель Дня Мертвых – объединить мир живых и погибших и успокоить души родственников, ушедших в вечность. С 2003 года праздник внесли в нематериальное наследие ЮНЕСКО.

Талавера создает маски, которые могут достигать до 3 метров. Масштабные произведения искусства украшены узорами и соломой.

Серия развернулась, когда мое правительство открыло двери для животноводов, когда начались лесные пожары, покончив с коренными племенами, экзотическими животными и деревьями,

– рассказывает художница, живущая в Сан-Паулу.

Женщина отметила, что использовала семена акации, ракушки и зеркала для исследования рождения и смерти через мистическую линзу.

Художница украшает маски ракушками, семенами и соломой / Фото Фефе Талавера

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Сейчас Талавера работает над огромным проектом, на реализацию которого уйдет 20 тысяч бусин. Художница сообщила, что гигантскую маску представят в 2022 году в парижской галерее Bendi Bendi.

Не ожерельем единственным

Художница также рисует картины, посвященные животным Амазонии. В ее изображениях сочетаются силуэты людей, рисунки животных, природные мотивы и геометрические фигуры.

Также у женщины есть ряд картин в стиле примитивизма.



"Ягуар", Фефе Талавера / Фото Фефе Талавера