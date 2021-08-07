Добавьте в тренировку эти 4 упражнения, чтобы побыстрее накачать мышцы груди: видео

Наверное, каждый мужчина хотел бы увеличить мышцы груди, но процесс тренировки – непростой и длительный. Поэтому формируем правильную мотивацию – и айда качать тело вместе с Идеями 24!

Если вы регулярно ходите в тренажерный зал, то, наверное, замечали, едва ли не у каждого парня любимое упражнение – горизонтальный жим лежа. И часто выполняют это упражнение без соблюдения правильной техники, замедляя процесс роста груди.

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Более того, занимаясь только со штангой, грудь точно не получится накачать, ведь в этой группе мышц есть три отсека: нижний, центральный и верхний. Нижний и центральный, как правило, находятся в тонусе. А вот верхний отстает и чтобы действительно увеличить объем груди, нужно сделать акцент именно на верхний отсек, выполняя упражнения на наклонной скамье. Тренер Кирилл Торос показал 4 эффективные упражнения.

Как увеличить объем груди: сет упражнений

Разведение рук с гантелями: 10 – 12 повторений;

10 – 12 повторений; Жим гантелей: 10 – 12 повторений;

10 – 12 повторений; Жим блин: 10 – 12 повторений;

10 – 12 повторений; Сведение рук с гантелями: 10 – 12 повторений.

Удачной тренировки!

Для того, чтобы иметь заряд энергии на весь день, нужен сытный и вкусный завтрак. Идеально подойдут макаронные изделия "Тая" , которые придутся вам по душе.выполняйте упражнения одно за другим. Делайте 3 подхода с минутным перерывом между ними.

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