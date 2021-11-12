Убрав из рациона эти 11 пунктов, вы одержите 50% победы на пути к похудению.

Продолжаем рассказывать, как погрузиться с головой в правильное питание. Ловите шпаргалку, которая поможет вам без лишнего стресса "оздоровить" свой рацион.

Пожалуй, каждый согласится, что пищевые привычки не так-то легко изменить. Поэтому подходить к обновлению рациона нужно постепенно. Нутрициолог Оля Усенко подготовила список продуктов и блюд, от которых стоит отказаться, если вы решили перейти на правильное питание.

К теме Три простых шага, которые помогут вам без стресса перейти на правильное питание

Что исключить из своего рациона в первую очередь

Картофель фри и картофельные чипсы

Сладкие напитки

Белый хлеб

Батончики (сладкие)

Большинство фруктовых соков

Выпечка/печенье/торты

Некоторые виды алкоголя

Мороженое

Пиццу

Кофейные напитки с добавками

Продукты с высоким содержанием добавленного сахара.

По словам Усенко, иногда не нужно даже составлять детальный план питания, хватает просто убрать все эти пункты и человек меняется до неузнаваемости.

Худшие продукты для похудения – это нездоровая пища с высокой степенью переработки. Эти продукты обычно содержат добавленный сахар, рафинированную пшеницу и нездоровые жиры, – добавила нутрициолог.

Кроме этого, не забывайте учитывать размер порций. Некоторые здоровые продукты, такие как орехи, сушеные фрукты и сыр, высококалорийны, и их очень легко переесть. Это тоже будет мешать процессу похудения.

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Худшие продукты для похудения – это нездоровая еда / Фото unsplash

Текст публикации Оли Усенко:

Первый этап смены питания и перехода на здоровый рацион – это новые пищевые привычки и отказ от старого набора продуктов. Убрав из рациона эти 11 пунктов, вы точно на 50% победите лишний вес.

Картофель фри и картофельные чипсы

Сладкие напитки

Белый хлеб

Батончики (сладкие)

Большинство фруктовых соков

Выпечка/печенье/торты

Некоторые виды алкоголя

Мороженое

Пицца

Кофейные напитки с добавками

Продукты с высоким содержанием добавленного сахара

Эти пункты кажутся очень простыми и понятными, но выполняют ли все их? Иногда не нужен даже план питания, хватает просто убрать все эти пункты и человек меняется до неузнаваемости.