Важно понять, что правильное питание – это не временная изнурительная диета. Это, напротив, крутой образ жизни и базовый принцип хорошего самочувствия. Помимо этого, давно доказано, что любая привычка формируется от 20 до 30 дней, да и на практике также все вписывается в эти пределы. Сложнее всего, как и в любом деле, – начать. Поэтому нутрициолог Оля Усенко подготовила несколько главных советов, которые облегчат вам этот путь.

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Готовьте еду заранее

Всем известно, что дольше всего готовится мясо, поэтому необходимо приготовить его себе на максимальное количество дней. Такая же уловка работает и с овощами: их можно намыть и нарезать. А потом только быстренько потушить или добавить в суп. И этого тоже может хватить на 3 – 4 дня.

Фрукты всегда должны попадаться на глаза

Наша психика хитра и человек будет больше есть того, что ему попадается на глаза. И не важно, что это – сладости или фрукты.

Подготовьте набор блюд на завтрак, обед, ужин и перекус.

Вам не нужно писать четкий план питания на день, но понимать, чем вы можете позавтракать, пообедать и поужинать. Идеально выбирать набор тех продуктов, которые вам больше всего нравятся. Но есть одно важное условие – эти продукты должны вписываться в законы правильного питания.

Это также очень удобно для покупок в магазине, поскольку вы уже знаете, что скорее всего будете есть при каждом приеме пищи или хотя бы понимаете, что могли бы захотеть и какие нужные продукты.

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Готовьте пищу на несколько дней / Фото unsplash

Текст публикации Оли Усенко:

Легкие 3 вещи, которые может сделать каждый, чтобы есть правильно и здоровую пищу

Самое сложное в питании на первых стадиях – выбор. Правильный выбор пищи или привычный выбор пищи? Вот такой выбор стоит перед каждым приемом пищи у человека, который только пришел к необходимости начать питаться здоровее. Как облегчить задачу выбора пищи?

Приготовить еду заранее на максимально продолжительный отрезок времени. Что на кухне дольше всего готовится? Дольше обычно белковое (птица/мясо/рыбка), поэтому необходимо приготовить себе на максимальное количество дней. Еще может быть в овощах и их разнообразие, можно замыть их заранее, чтобы в момент необходимости просто порезать или протушить на 3-4 дня и разложить порционно.

Фрукты должны быть всегда рядом и попадаться на глаза. Человеческая психика хитра и человек будет больше есть того, что ему попадается на глаза, и не важно, что это сладости или фрукты.

Подготовьте набор блюд на завтрак, обед, ужин и варианты перекуса, которые вам нравятся. Вам не нужно писать четкий план питания на день, но понимать, что вы можете позавтракать и пообедать, и поужинать из того, что вы любите и хотелось бы, но при этом с хорошим составом, это очень облегчит ситуацию.

Наличие заранее определенного набора нравящихся блюд экономит время, когда приходится решать, что есть и позволяет варьировать пищу в зависимости от того, что хочется. Это также очень удобно для покупок в продуктовом магазине, поскольку вы уже знаете, что скорее всего будете есть при каждом приеме пищи или хотя бы понимаете, что могли бы захотеть и какие нужные продукты.