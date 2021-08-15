Как тренироваться в "эти" дни: чемпионка Украины дала несколько советов девушкам

15 августа 2021 , 20:49
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Источник:

инстаграм Евгении Самойловой

Многих девушек интересует, можно ли заниматься спортом и тренироваться в критические дни. Самое важное – самочувствие. Именно от него нужно отталкиваться, принимая решение.

Также следует обратить внимание на некоторые нюансы. Подробнее рассказала спортсмен, вице-чемпион мира по бодибилдингу (2018), чемпион Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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Тренировки в "эти" дни

В современном мире спорт во время менструации давно перестал быть табу. Девушки и женщины стараются вести активный образ жизни независимо от фазы своего цикла. Естественно, если вы лежите пластом, чувствуете головокружение и слабость, то ни о каких тренировках не может быть и речи,
– отметила Самойлова.

Обратите внимание! По словам тренера, эндометриоз, миома матки и прочие состояния, сопровождающиеся обильным кровотечением и сильной болью, являются противопоказаниями к спорту.
  • Тренировки разрешены, если вы хорошо себя чувствуете. Они улучшают кровообращение.
  • Следует помнить, что в эти дни может повышаться или понижаться давление, поэтому заниматься спортом следует аккуратно.
  • Выбирайте растяжку и легкое кардио, не нагружайте себя слишком сильно.

Откажитесь от сложных упражнений во время критических дней / Фото Pixabay

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Если вы занимаетесь с тренером, то лучше сообщить ему о своем состоянии, чтобы он подкорректировал тренировку с учетом вашего самочувствия,
– пояснила Евгения Самойлова.

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Общие рекомендации

  • Уменьшите интенсивность нагрузки.
  • Исключите тяжелый силовой тренинг.
  • Откажитесь от упражнений на пресс, прыжков, гиперэкстензии, движений на натуживание (становая тяга, жим ногами, присед со штангой), перевернутых поз в йоге.

В любой ситуации следует слушать свое тело и обращать внимания на ощущения.

Автор: Наталя Бережна