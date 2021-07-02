"Тарасова Гора – 2021": завершился международный мотофестиваль при поддержке ТМ Żubrówka

Вот и подошло к концу самое значительное событие июня для ценителей скорости – международный мотофестиваль "Тарасова Гора". Тысячи байкеров со всего мира собирались под Черкассами, где провели 4 дня в атмосфере настоящего драйва: рева моторов, развлечений и зажигательной рок-музыки. В этом году грандиозное мотособытие состоялась при поддержке легендарного алкогольного бренда Żubrówka.

Посетить "Тарасову Гору" поклонники мотодвижения имели возможность 3 – 6 июня. Начинался фестиваль как встреча друзей на любимых мотоциклах. Но с каждым годом друзей больше – и постепенно байкерский съезд превратился в масштабное международное мотособытие.

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Фестиваль проходит в первые выходные июня уже 19 лет подряд. В эти дни сюда съезжаются мотоциклисты с друзьями и семьями, чтобы отдохнуть, насладиться музыкой и развлечься.



Мотоколонна на "Тарасовой горе" / Фото Тарасова Гора

Байкеры съезжаются в село Свидивок Черкасской области. Здесь, на территории базы отдыха "Свитанок", разворачивается целый палаточный городок.



База отдыха "Свитанок" / Фото Тарасова Гора

Обычно "Тарасову Гору" посещаютсо всей Украины и разных уголков мира. Этот год также не стал исключением – мотофест посетило околоПосле карантинных ограничений эта цифра кажется особенно выдающейся и показывает крепкий дух братства и стремление к свободе каждого участника мотофеста!

Участники собираются под Черкассами – городом, считающимся столицей Украинской байкерской культуры. Во время фестиваля большая мотоколонна отправляется в Канев и направляется к монашеской горе – традиционно почтить память Тараса Шевченко. В этом году более двух с половиной тысяч человек выехали в колонне почтить светлую память символа фестиваля, незабываемого украинского Кобзаря.



Фото с Кобзарем / Фото Тарасова Гора

Какой была "Тарасова Гора" 2021 года

В этом году на мотофестиваль приехали байкеры не только из Украины, но и из Беларуси, Литвы и Испании.



"Жил бы сейчас, был бы байкером" / Фото Тарасова Гора

Каждый день бурлил драйвом и зрелищами: проходили силовые соревнования, чемпионат по рыбалке, пляжные развлечения. Всюду звучала крутая музыка и было много вкусненького.

На сцене зажигали популярные украинские рок-группы:и другие. Посетила фестиваль и украинская женская театрально-музыкальная группа, который работает в жанре дарк-кабаре.



Украинские рок-группы на сцене мотофестиваля / Фото Тарасова Гора

Байкеры устроили крутые гонки. Особое внимание среди всего разнообразия "мотоконей” привлекали ретро- и самодельные мотоциклы.



Ретробайк / Фото Żubrówka

А 5 июня, в субботу, состоялась торжественная церемония бракосочетания байкерских пар с участием президента и организатора мероприятия Ашота Арушанова.

Церемония бракосочетания на мотофесте / Фото Тарасова Гора

Официальным водочным партнером мотофестиваля "Тарасова Гора – 2021" стала легендарная

Żubrówka – официальный водочный парнер "Тарасовой горы" / Фото

Как и мотофестиваль "Тарасова Гора", Żubrówka ежегодно покоряет новые вершины. Вся же история бренда насчитывает более пол тысячелетия.

Żubrówka Bison Grass / Фото Żubrówka

Żubrówka – для тех, кто хочет настоящего / Фото Żubrówka

Здесь участники "Тарасовой Горы" имели возможность насладиться уникальными настойками из знаменитой травы зубровки, а также оригинальными коктейлями с классической основой от Żubrówka Biala. А еще – принять участие в веселых играх, интересных конкурсах и розыгрыше крутых призов.



История Żubrówka охватывает более полувека / Фото Żubrówka

Żubrówka – Для тех, кто ценит настоящее

Настойки Żubrówka изготавливаются только из натуральных компонентов, собранных в недрах Беловежской пущи. Именно здесь собирают необходимые травы и ягоды для создания уникальных напитков:

зубровку для Żubrówka Bison Grass ,

, кору дуба из поверженных великанов для Żubrówka Zlota ,

, лесные ягоды для Żubrówka Rose.

Для Żubrówka Biala в Беловежской пуще добывают кристально чистую родниковую воду, которая естественно деминерализовалась.



"Если гора не идет, то байкеры едут" / Фото Żubrówka

Эти уникальные нетронутые леса на территории Польши и Беларуси находятся под защитой

Żubrówka Rose / Фото Żubrówka

Природа Беловежской Пущи чрезвычайно разнообразна. Помимо уникальных растений она славится как ареал краснокнижных животных, крупнейшими среди которых являются зубры. Эти великаны – украшение Беловежской пущи, воплощение первозданной дикой природы и свободы.



Зубр – символ Żubrówka / Фото Żubrówka

Ни один хищник не представляет угрозы для могучих зубров. Еще никому не удавалось покорить этих свободолюбивых гигантов. Не зря на этикетке бренда изображен именно зубр – как символ естественности продукта.

В каждую бутылку настоек Żubrówka, прежде чем их наполнить,. И вскоре настойки Żubrówka отправляются в магазины по всему миру.

Żubrówka Zlota / Фото Żubrówka

Продукция Żubrówka экспортируется более чем в 70 стран. Это один из самых уважаемых брендов в своей категории. По данным авторитетного издания "Shanken's Impact", Żubrówka занимает второе место среди мировых алкогольных брендов. Напитки Żubrówka неоднократно побеждали на престижных международных конкурсах, среди которых The Spirits Business Vodka Masters та The International Wine & Spirits Competition.

2020 року Żubrówka Bison Grass получила высшую награду , завоевав золото и титул Vodka Master на конкурсе The Spirits Business Vodka Masters.

Итак, бренд более 500 лет сохраняет верность своим традициям, каждый раз доказывая свое право на первенство. В каждом глотке Żubrówka чувствуется чистота дикой природы и энергия беловежских зубров.

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