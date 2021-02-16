О том, насколько прибыльными являются "шведские столы", какими секретами пользуются, чтобы максимально заработать на "безлимитной пище".

"Шведский стол" всегда пользовался спросом среди гостей из-за своей выгоды: съесть все, что хочешь за небольшую плату – априори замечательное предложение. Независимо от количества потребленной пищи, вы всегда платите одинаковую сумму. Но реально ли заработать, когда суть предложения заключается в поощрении к большему потреблению? Ответ однозначно да!

Читайте также: Секреты барменов, о которых никто не знает

Персонал тянет время, когда нужно пополнить лоток с дорогой едой

Официантов обычно инструктируют, чтобы они не слишком спешили с подачей дорогих продуктов, зато все сытное и дешевое должно быть всегда доступно. Не все посетители станут ждать, когда принесут краба или креветки. Кто-то и блинами наестся, а ресторану это выгодно. Если со столов долго не убирают грязную посуду, то это тоже иногда делается специально – так ниже вероятность, что гость отправится за еще одной порцией.



Фото pixabay

Блюда, которые не съели, используются еще раз

Например, рыбное блюдо, приготовленное в понедельник, становится рыбным пирогом или рыбным супом во вторник.



Фото pixabay

Многие отдыхающие потребляют пищу прямо из общей посуды

В одном из отелей азиатка пробовала супы прямо из кастрюль. Она пробовала их, используя общий половник.



Фото pixabay

Нужно быть очень внимательными, ведь в тарелку может что-то несъедобное попасть

Кстати, если вы пожалуетесь, у вас заберут блюдо назад, но через минут пять вынесут ту же. Так что не удивляйтесь, если найдете еще один волос.



Фото pixabay

Продукты, которые быстро портятся, можно использовать еще раз

Главное знать секрет, как правильно подать, чтобы посетители не заподозрили, что продукт не свежий.

Например, ведро йогурта, которое стояло и портилось по несколько дней, регулярно подавалось гостям.



Фото pixabay

Еда и посуда после пола может оказаться на столе

Например, некоторые люди специально бросают приборы на землю, а затем кладут их обратно в пищу.



Фото pixabay

Блюдо может быть приготовлено из другого ингредиента, чем заявлено

Например, куриная палочка, так написано на этикетке, была сделана из рыбы.



Фото pixabay

Любую ошибку можно замаскировать

Например, говяжьи ребра зажарили во фритюре, намазали соусом барбекю и подали, а в оригинале они должны были жариться в духовке, но их не вовремя вытащили из морозильной камеры.



Фото pixabay

Блюда могут закончиться не потому, что их приготовили в недостаточном количестве, а потому, что некоторые посетители съедают весь запас, не считаясь с другими гостями

Одна пара съела все крабовые ножки недельного запаса.



Фото pixabay

Один из лучших вариантов шведского стола – китайский

Еду в таких ресторанах готовят прямо на ваших глазах. И посуда всегда чистая.



Фото pixabay

В некоторых ресторанах действуют специальные мероприятия для посетителей, которые кладут на тарелку больше еды, чем могут съесть

Если ты не съедаешь все, что на тарелке, ты должен заплатить по цене меню.



Фото pixabay