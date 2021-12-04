Сырники – отпад: приготовьте дома новогодний завтрак с мандаринками

4 декабря 2021 , 13:59
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Источник:

инстаграм Кати Мул

Сырники на завтрак – всегда хорошая идея. А еще с этим блюдом можно экспериментировать ну просто бесконечно, добавляя разные наполнители. Сегодня расскажем, как приготовить сырники с мандаринками.

Кроме того, что сырники очень полезны, на их приготовление уходит совсем мало времени и усилий. А с разными дополнениями они становятся только вкуснее. Фуд-блогер Катя Мул поделилась новогодним вариантом рецепта – с мандаринками. Экспериментируйте на кухне вместе с Идеей 24!

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Мандариновые сырники: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • 350 граммов творога (5 – 9%);
  • 2 столовые ложки манки;
  • 1 яйцо;
  • 1 столовая ложка сахарной пудры;
  • Щепотка соли;
  • Сухая цедра лимона – по вашему вкусу;
  • 50 граммов рисовой муки.

Для соуса:

  • 2 мандаринки без косточек;
  • 50 миллилитров сгущенки.

Способ приготовления:

  1. Творог перетрите через сито, затем добавьте яйцо, манку, сахарную пудру и соль. Размешайте все хорошо и дайте постоять 5 минут.
  2. Тем временем почистите мандаринки и разделите их на дольки.
  3. Из творожной массы сформируйте шарики, в середину которых уложите по одной дольке мандаринок.
  4. Жарьте сырники с двух сторон на среднем огне под крышкой.
  5. Из оставшейся мандаринок приготовьте соус. Для этого разогрейте сковороду, добавьте сгущенку и дольки мандаринок. Жарьте все вместе 1 – 2 минуты.
  6. Подавайте сырники с соусом.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Кати Мул:

Мандариновые творожники

Берем:

350 г творог 5-9%
2 ст.л манка
1 яйцо
1 ст.л сахарная пудра
Щепотка соли
Сухая цедра лимона
50 г рисовая мука

Соус:

2 мандаринки без косточек
50 мл сгущенки

Теперь:

Сыр протри через сито, добавь яйцо и манку, сахарную пудру и соль, дай постоять 5 минут.
Почисти мандаринки.
Разогрей сковороду, добавь сгущенку и дольки мандаринок, обжарь минутку.
Делаем небольшие творожные блины, выкладываем дольку мандарина, сворачиваем шарики, обкатываем в муке.
Жарим на средней температуре с двух сторон под крышкой, используем масло гхи или кокосовое.
Подаем с соусом из сгущенного молока и оставшихся мандарин.

Это просто отпад!

Автор: Назарій Сорока