8 странных вещей, которые время от времени делает каждый из нас

13 июня 2021 , 09:54
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Источник:

24 канал

Все мы разные и уникальные, но даже несмотря на это в некоторых случаях можем одинаково себя вести или реагировать на определенные явления. Объяснений этому нет, но мы можем только с юмором принимать определенные факты.

В нашей подборке странные привычки, которые периодически делает каждый из нас. Причины такого поведения трудно найти. Но вы можете проверить, вели ли вы себя так же.

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1. Мы периодически открываем двери холодильника даже тогда, когда в нем нет совсем ничего или того, что бы нам хотілось поесть

Фото lifegate

2. Мы устанавливаем будильник на каждые 5 минут вместо того, чтобы встать после первого же сигнала

Фото figyelj

3. Иногда мы рисуем изображения на ковре или пледе

Фото today.line

Когда хочется чего-то настоящего, Zubrowka – как раз то, что надо.

4. После покупок пытаемся забрать все пакеты сразу, вместо того чтобы спокойно разделить товары на два похода

Фото beclever

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5. Когда при вводе пароля на телефоне мы делаем одну ошибку, то стираем не ошибочный символ, а все введенные

Фото iphones

6. Большинство из нас, придя в туалет без телефона, начинают перечитывать этикетки на различных средствах

Фото freepik

7. Для того чтобы не выглядеть глупо в ситуации, когда поняли, что мы идем в неправильном направлении, мы смотрим на экран телефона или начинаем кому-то звонить и лишь затем движемся в нужную сторону

Фото crushpixel

8. Оставляем грязный нож в раковине с объяснением, что через часик сделаем еще один бутерброд

Фото twitter

Автор: Сніжана Лісова