8 странных вещей, которые время от времени делает каждый из нас

Все мы разные и уникальные, но даже несмотря на это в некоторых случаях можем одинаково себя вести или реагировать на определенные явления. Объяснений этому нет, но мы можем только с юмором принимать определенные факты.
В нашей подборке странные привычки, которые периодически делает каждый из нас. Причины такого поведения трудно найти. Но вы можете проверить, вели ли вы себя так же.
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1. Мы периодически открываем двери холодильника даже тогда, когда в нем нет совсем ничего или того, что бы нам хотілось поесть
Фото lifegate
2. Мы устанавливаем будильник на каждые 5 минут вместо того, чтобы встать после первого же сигнала
Фото figyelj
3. Иногда мы рисуем изображения на ковре или пледе
Фото today.lineКогда хочется чего-то настоящего, Zubrowka – как раз то, что надо.
4. После покупок пытаемся забрать все пакеты сразу, вместо того чтобы спокойно разделить товары на два похода
Фото beclever
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5. Когда при вводе пароля на телефоне мы делаем одну ошибку, то стираем не ошибочный символ, а все введенные
Фото iphones
6. Большинство из нас, придя в туалет без телефона, начинают перечитывать этикетки на различных средствах
Фото freepik
7. Для того чтобы не выглядеть глупо в ситуации, когда поняли, что мы идем в неправильном направлении, мы смотрим на экран телефона или начинаем кому-то звонить и лишь затем движемся в нужную сторону
Фото crushpixel
8. Оставляем грязный нож в раковине с объяснением, что через часик сделаем еще один бутерброд
Фото twitter