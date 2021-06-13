В нашей подборке странные привычки, которые периодически делает каждый из нас. Причины такого поведения трудно найти. Но вы можете проверить, вели ли вы себя так же.
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1. Мы периодически открываем двери холодильника даже тогда, когда в нем нет совсем ничего или того, что бы нам хотілось поесть
Фото lifegate
2. Мы устанавливаем будильник на каждые 5 минут вместо того, чтобы встать после первого же сигнала
Фото figyelj
3. Иногда мы рисуем изображения на ковре или пледе
Фото today.line
4. После покупок пытаемся забрать все пакеты сразу, вместо того чтобы спокойно разделить товары на два похода
Фото beclever
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5. Когда при вводе пароля на телефоне мы делаем одну ошибку, то стираем не ошибочный символ, а все введенные
Фото iphones
6. Большинство из нас, придя в туалет без телефона, начинают перечитывать этикетки на различных средствах
Фото freepik
7. Для того чтобы не выглядеть глупо в ситуации, когда поняли, что мы идем в неправильном направлении, мы смотрим на экран телефона или начинаем кому-то звонить и лишь затем движемся в нужную сторону
Фото crushpixel
8. Оставляем грязный нож в раковине с объяснением, что через часик сделаем еще один бутерброд
Фото twitter